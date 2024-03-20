İzmir Bayraklı\'da Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu\'nun temeli atıldı

Yerel

İzmir Bayraklı'da 24 sınıftan oluşan Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu'nun temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Vali Süleyman Elban, "Deprem illeri dışında da okul yatırımlarını alan tek il biziz" dedi.

30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6'lık depremde zarar gören ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden inşa edilecek olan Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu'nun temeli törenle atıldı. Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Bayraklı'da 8 civarında okulun hem yapımının hem de ihalesinin devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönem için de buna ilişkin yeni yatırım planlamalarımız var. Mevcut okullardaki eğitim kalitesini artırmak, çocukların daha donanımlı olarak yetişmesi için elimizden geldiğince buradaki tüm eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

"İlimizde yapımı devam edecek 100 civarında okulumuz olacak"

Vali elban, "Çok kıymetli ilimiz milletvekillerinin büyük çabasıyla, Milli Eğitim Bakanımızın büyük hassasiyet göstermesiyle, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibinin çalışmasıyla deprem illeri dışında da okul yatırımlarını alan tek il biziz. Dolayısıyla şu an bakanımızın söz verdiği yeni yapılacak, güçlendirilecek ve yapımı devam edecek ilimizde 100 civarında okulumuz olacak. Esas temennimiz şu ki bu yapım aşamasında inşallah kazasız belasız hiç kimsenin bir yeri incinmeden bu inşaatlar tamamlanır" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise Bayraklı için önemli bir okulun temelini attıklarını belirterek, "Bugün Bayraklı'nın eğitim noktasında büyük bir mağduriyetini giderecek ve eğitimle alakalı sorununu çözecek bir temel atma töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Özellikle iki 24 sınıflı bir ortaokul, bir ilköğretim okulu olarak temelini atacağız. Bu gördüğüm kadarıyla İzmir'in hatta Türkiye'nin en havalı okulu diyebileceğimiz güzel bir okul olacak inşallah" dedi.

22 sene bölgede yaşadığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Annem ve babam burada oturmaya devam ediyor. Ben de Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu'ndan mezun oldum. Milletvekili olmadan önce 'Bize destek verin, güç verin. Biz de Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu'nu hızlıca gündemimize alacağız' dedik. O zaman da buraya bu iki okulu kazandıracağız demiştik. Milletvekili seçildik, 10 ay geçti. Bugün temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar katıldı. - İZMİR