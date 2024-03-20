İzmir Bayraklı\'da Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu\'nun temeli atıldı

İzmir Bayraklı'da 24 sınıftan oluşan Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu'nun temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Vali Süleyman Elban, "Deprem illeri dışında da okul yatırımlarını alan tek il biziz" dedi.
30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6'lık depremde zarar gören ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden inşa edilecek olan Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu'nun temeli törenle atıldı. Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Bayraklı'da 8 civarında okulun hem yapımının hem de ihalesinin devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönem için de buna ilişkin yeni yatırım planlamalarımız var. Mevcut okullardaki eğitim kalitesini artırmak, çocukların daha donanımlı olarak yetişmesi için elimizden geldiğince buradaki tüm eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.
"İlimizde yapımı devam edecek 100 civarında okulumuz olacak"
Vali elban, "Çok kıymetli ilimiz milletvekillerinin büyük çabasıyla, Milli Eğitim Bakanımızın büyük hassasiyet göstermesiyle, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibinin çalışmasıyla deprem illeri dışında da okul yatırımlarını alan tek il biziz. Dolayısıyla şu an bakanımızın söz verdiği yeni yapılacak, güçlendirilecek ve yapımı devam edecek ilimizde 100 civarında okulumuz olacak. Esas temennimiz şu ki bu yapım aşamasında inşallah kazasız belasız hiç kimsenin bir yeri incinmeden bu inşaatlar tamamlanır" şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise Bayraklı için önemli bir okulun temelini attıklarını belirterek, "Bugün Bayraklı'nın eğitim noktasında büyük bir mağduriyetini giderecek ve eğitimle alakalı sorununu çözecek bir temel atma töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Özellikle iki 24 sınıflı bir ortaokul, bir ilköğretim okulu olarak temelini atacağız. Bu gördüğüm kadarıyla İzmir'in hatta Türkiye'nin en havalı okulu diyebileceğimiz güzel bir okul olacak inşallah" dedi.
22 sene bölgede yaşadığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Annem ve babam burada oturmaya devam ediyor. Ben de Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu'ndan mezun oldum. Milletvekili olmadan önce 'Bize destek verin, güç verin. Biz de Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu'nu hızlıca gündemimize alacağız' dedik. O zaman da buraya bu iki okulu kazandıracağız demiştik. Milletvekili seçildik, 10 ay geçti. Bugün temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar katıldı. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › İzmir Bayraklı'da Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve İlkokulu'nun temeli atıldı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı' dedi.
Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.
AK Parti ve MHP, Horasan ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak desteklerini topladılar. AK Parti ve MHP yetkilileri, Horasanlılara daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve ilçenin gelişimi için azimle çalışacaklarını belirttiler.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluşarak teşekkür etti. Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve şehirdeki seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?