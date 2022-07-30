Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere Tercih Desteği - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere Tercih Desteği

30.07.2022 11:04

İzmir Bornova Belediyesi, zorlu YKS sürecinden sonra üniversite tercih aşamasına gelen gençlere desteğini sürdürdü. Ücretsiz Dijital Sınıf uygulamasıyla üniversiteye hazırlık aşamasında gençlere online dershane hizmeti sunan belediye, “Tercihlerine Dikkat Et” etkinliğiyle yol ayrımındaki gençlerin doğru kararlar vermelerine destek oldu.

İzmir Bornova Belediyesi, zorlu YKS sürecinden sonra üniversite tercih aşamasına gelen gençlere desteğini sürdürdü. Ücretsiz Dijital Sınıf uygulamasıyla üniversiteye hazırlık aşamasında gençlere online dershane hizmeti sunan belediye, "Tercihlerine Dikkat Et" etkinliğiyle yol ayrımındaki gençlerin doğru kararlar vermelerine destek oldu.

Gri Koç olarak ünlenen Gökhan Müftüoğlu'nun kapsamlı bir sunum yaparak üniversite sınavına giren gençlerin sorularını yanıtladığı "Tercihlerine Dikkat Et" etkinliği, büyük ilgi gördü. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sunuma gençlerin yanı sıra aileler de katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, gençlerin daha iyi bir geleceklerinin olması için çok yönlü hizmet ve projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Ödüllü projemiz Dijital Sınıf ile dershane ortamını gençlerimizin bilgisayarlarına, cep telefonlarına, tabletlerine getirdik. Bir yandan BELGEM Kurs Merkezi aracılığıyla desteklerimizi sürdürürken, 300 kişilik kız öğrenci yurdumuzu da ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

Derslerdeki ve sınavdaki başarı kadar doğru tercihleri yapabilmenin de büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan İduğ, "Biz de bu anlayışla üniversite tercih aşamasına gelen gençlerimize destek olmak istedik" dedi.

Gökhan Müftüoğlu etkinlikte, gençleri en çok meşgul eden "Gelecek benden hangi yetkinlikleri istiyor?", "Dijital çağda hangi meslekler ön planda?", "Tercih yapmalı mı bir yıl daha hazırlanmalı mı?", "Üniversite mi bölüm mü daha önemli?", "Tercih listelerinde en çok nelere dikkat etmeliyim?" sorularına yanıtlar verdi.

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Kaynak: ANKA

İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere Tercih Desteği - Son Dakika

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