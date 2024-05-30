İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Buca Metrosu\'nda İncelemelerde Bulundu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 4 tünel açma makinesi ile yerin 36 metre altında tünel kazıları devam eden Buca Metrosu'nda incelemelerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 4 tünel açma makinesinin (TBM) birlikte çalıştığı Buca Metrosu'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay incelemelerde bulundu. Başkan Tugay, ilk olarak General Asım Gündüz İstasyonu'na geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara'dan bilgi alan Başkan Tugay'ın ikinci durağı ise Buca Koop İstasyonu oldu.

Gece gündüz çalışıp metroyu Buca'ya getireceğiz

Başkan Tugay, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede İzmir'de kent içi ulaşımı rahatlatacak projelerin başında raylı sistem yatırımlarının geldiğini belirterek, "İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'yı metroya kavuşturacak bu büyük yatırımın tamamlanması ilçedeki trafik sorununun çözülmesi açısından hayati önem taşıyor. Bu nedenle hiçbir aksaklığa izin vermeden gece gündüz çalışarak metroyu Buca'ya getireceğiz" dedi.

TBM'ler kazmaya devam ediyor

Buca Metrosu'nda çalışmalar General Asım Gündüz, Buca Koop, Dokuz Eylül, Çamlıkule, Hasanağa Bahçesi istasyonları ve İzmirspor bölgesindeki hat başı şaftı olmak üzere 6 bölgede sürüyor. Tünel açma çalışmaları General Asım Gündüz İstasyonu ve Buca Koop İstasyonu'nda 2'şer olmak üzere 4 tünel açma makinesi (TBM) ile devam ediyor. General Asım Gündüz İstasyonu'nda kazı destekleme imalatları tamamlandı, istasyon kazı çalışmalarına devam ediliyor. General Asım Gündüz İstasyonu'ndan Üçyol İstasyonu'na doğru bin 161 metre tünel kazısı tamamlandı. Buca Koop İstasyonu'ndan DEÜ Üniversitesi İstasyonu'na doğru ise 176 metre tünel kazıldı.

Günlük 400 bin yolcu

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay- Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Yapımı süren Buca Metrosu'nun araçlarla birlikte 765 milyon Euro'ya tamamlanması öngörülüyor. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor. - İZMİR