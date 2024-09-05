İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre Bakanına tepki gösterdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre Bakanına tepki gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre Bakanına tepki gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik konusunda Çevre Bakanı Murat Kurum'a tepki göstererek, birlikte çalışma çağrısı yaptı.

05.09.2024 15:34  Güncelleme: 15:37
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir Körfezi'ndeki kirlilik hepimizin problemidir. Kolektif bir çalışma ile düzeltilebilir" diyerek, bugün İzmir körfezinde inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tepki gösterdi. Başkan Tugay, "Bu meseleyi yalnızca İzmir'in değil aynı zamanda Türkiye'nin acil meselelerinden birisi olarak görsünler. Gelin birbirimizi suçlamaktan mağduriyetler üzerinden kutuplaşma siyaseti yapmaktan vazgeçelim" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un toplu balık ölümlerinin ardından bilim insanları ile birlikte bugün İzmir Körfez'inde yaptığı inceleyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'dan açıklama geldi. Başkan Tugay, Bakan Kurum'un körfez kıyısında bir muhalefet partisi il başkanı gibi basın toplantısı yaparak, İzmir yerel yönetimlerini hedef gösterdiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Şehirlerin hayati sorunlarını çözmek için uğraşan Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine devlet bankalarından kuruş krediyi çok gören, uluslararası finans kurumlarından aldığımız kredileri onaylamayan iktidarı temsilen icradan sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanımız, yaptığı basın toplantısıyla yurttaşlarımızı maalesef yanlış bilgilendirmektedir. Her şeyi siyasetin ve kutuplaşmanın malzemesi haline getiren Sayın Bakanımız, İzmir Körfezi sahilinde basın toplantısı yaptığı gün neden İzmir'de olmadığımı gayet iyi bilmektedir. Yurtdışı gezimizin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında Türkiye'yi temsilen gerçekleştiği, aylar öncesinden bellidir. Eğer bundan haberi yoksa kendisini bilgilendirenlerin doğruluğunu sorgulamalıdır. Eğer biliyor da bu toplantıyı İzmir'i temsilen yurtdışında olduğum bir güne denk getiriyorsa bu da manidardır.

Sayın Bakanımızın Türkiye'nin ve belediyelerimizin küresel kurumsal itibarını önemsediğine yürekten inanıyorum. Bizim İzmir ve Türkiye'yi ne kadar önemsediğimizi de bütün hemşehrilerimiz gayet iyi bilmektedir. Öte yandan biz toplantıya başkan vekilimizle zaten iştirak ediyoruz ve İzmir'le ilgili her konunun bizzat içindeyiz."

"Ben bu işe paydaşım" diyen herkesle iş birliği yapmaya hazırız

Körfezin kirlilikten arındırılması için yol haritaları ve planlarının hazır olduğunu kaydeden Başkan Tugay, "Herkes şundan emin olsun, biz başta Körfez sorunu olmak üzere kentimizin bütün büyük sorunlarını çözmek için başta sayın bakanımız dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla 'ben bu işe paydaşım' diyen herkesle iş birliği yapmaya hazırız. Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı gayet iyi biliyoruz, yol haritamız ve planlarımız hazırdır. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere Sayın Bakanımız ve ilgili kurumlar bize gerçekten yürekten destek versinler, yeter ki bu meseleyi yalnızca İzmir'in değil aynı zamanda Türkiye'nin acil meselelerinden birisi olarak görsünler. Gelin birbirimizi suçlamaktan mağduriyetler üzerinden kutuplaşma siyaseti yapmaktan vazgeçelim. Bu ülke bizden hizmet, bu ülke bizden feraset, bu ülke bizden sonuç bekliyor. Haydi yapalım." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre Bakanına tepki gösterdi - Son Dakika

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