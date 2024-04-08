İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Gazilerle Bayramlaştı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi'ni ziyaret ederek gazilerle bayramlaştı. Sürpriz ziyaretten büyük mutluluk duyan Dernek Başkanı Halil Taşçı Başkan Tugay'ı "Evinize hoş geldiniz. Sizinle onur ve gurur duyuyoruz" sözleriyle karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi'ni ziyaret etti. CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun da katıldığı ziyarette Başkan Tugay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Halil Taşçı ve dernek üyeleriyle buluştu.

"SİZİNLE ONUR DUYUYORUZ"

Başkan Tugay'ın babası Cemal Tugay'ın da Kıbrıs Gazisi olduğunu hatırlatan Halil Taşçı, "Sizinle onur ve gurur duyuyoruz. Siz, bizim bir parçamızsınız. İzmir halkı sizi bağrına bastı. Sizin, İzmir'i hak ettiği yere taşıyacağınıza inanıyoruz. Çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz her şeyin üzerinde. Sizden çok memnunuz. Bayram günü bize sürpriz yaptınız, teşekkür ediyoruz. Evinize hoş geldiniz. Çalışmalarınızda bize bir sorumluluk düşerse elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

"BENİM İÇİN ÖZEL VE DEĞERLİSİNİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da gazilerin ve gazi yakınlarının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Tugay, "Burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Benim için her zaman özel ve değerlisiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim boyunca sizlere ve şehrimizde yaşayan yurttaşlarımıza hizmet etmek benim için onurdur. Her zaman yanınızdayım. Güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Ülkemizin iyi yönetimlere, iyi yöneticilere ihtiyacı var. Biz de güzel işler yapmak için çalışıyoruz" dedi.

"ANNEN BABAN NE İYİ ETTİ DE SENİ DOĞURDU"

Halil Taşçı'nın eşi Fatma Taşçı da Tugay'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İlk defa bir başkan derneğimizi ziyaret etti. Çok mutlu oldum. Yolunuz açık olsun. Annen, baban ne iyi etti de seni doğurdu" diye konuştu. Başkan Tugay, konuşmaların ardından gaziler ve gazi yakınlarının bayramını kutladı.