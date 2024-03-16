İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Botanik EXPO alanındaki çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2026 yılında İzmir'in ev sahipliği yapacağı Botanik EXPO alanındaki çalışmaları inceledi. Projede çok yol aldıklarını belirten Soyer, "Kentimizin en güzel rekreasyon alanlarından birini Yeşildere'ye kazandırıyoruz. Yıkımlardan sonra imalat safhasına geçilecek. İzmirlilerin hayırla anacakları bir proje böylece gerçekleşmiş olacak" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabalarıyla kentin 2026'da ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'su (Botanik EXPO 2026) için Yeşildere Vadisi'nde hazırlıklar sürüyor. Atatürk Maskı'nın altından başlayarak İZBAN hattı ile Meles Deresi ve Yeşildere Caddesi arasında kalan bölgeyi bambaşka bir görüntüye kavuşturacak proje alanında kamulaştırılan binaların yıkımı devam ediyor. Soyer, Yeşildere'ye giderek incelemelerde bulundu.
"KAMULAŞTIRMADA YÜZDE 54 TAMAMLANDI, YIKIMLAR DEVAM EDİYOR"
Doğayla uyumlu, kent estetiğine katkı koyacak projenin çarpık yerleşimi düzenleyeceğini, yeşil alan miktarını artıracağını belirten Soyer, "İzmir'in en kritik noktalarından biri, havalimanıyla liman arasındaki bağlantı noktasında olan Yeşildere'deyiz. Burası eski yapı stoku açısından İzmir'in en utanç verici noktalarından biri. Tam bir mezbeleliğe dönmüş yapı stoku… ve İzmir'e her gelen vatandaşın da geçtiği bir güzergah. Burasını yeşil alana dönüştürmek istiyoruz. Aynı zamanda bu yeşil alanı büyük bir EXPO'ya ev sahipliği yapacak şekilde de tasarlamaya gayret ediyoruz. Hazırladığımız proje ile İzmir 2026 yılında uluslararası büyük bitki EXPO'suna ev sahipliği yapma hakkını kazandı. Kamulaştırma sürecinin yüzde 54'ündeyiz, yılsonunda kamulaştırmayı tamamlamayı planlıyoruz. Uluslararası bir organizasyondan sonra İzmir Kültürpark'tan yaklaşık iki kat daha büyük bir yeşil alan kazanacak. Burası şehrin en güzel rekreasyon alanlarından biri haline gelecek. Meles Çayı canlı bir nehre dönüşmüş olacak. Birçok açıdan şehre çok büyük katkı sağlayacak bir projenin eşiğindeyiz. Özellikle kamulaştırma süreçlerinde bugüne kadar çok yol aldık. Yıkımlar devam ediyor. Bundan sonra da imalat safhasına geçilecek. İzmirlilerin hayırla anacakları bir proje böylece gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.
KENTİN EN KRİTİK NOKTALARINDAN BİRİ
EXPO alanı Konak ve Buca'da Yenidoğan, Küçükada, Yeşildere, İmariye, Vezirağa, 19 Mayıs, Lale, Çaldıran, Hürriyet, 2. Kadriye mahalleleri sınırlarını kapsıyor. Alan Şehitler Korusu, Kadifekale alanını da içine alıyor. Bölgeden kuzey ve güney yönüne bağlantı sağlayan Yeşildere Caddesi geçiyor. Ayrıca alana Kemer Aktarma ve Basmane Tren İstasyonundan metro ve otobüsler ile ulaşım sağlanıyor. Adnan Menderes Havaalanı'ndan EXPO alanına 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.
İZMİR'E KENT PARKI KAZANDIRILACAK
1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında "Uyum İçinde Yaşamak- Living in Harmony" ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunu yaklaşık 5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026, İzmir'in dünyadaki bilinirliğini de artıracak. Yeşildere'de kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin, sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı önemli bir cazibe merkezi olacak. Alan 6 aylık EXPO süresince bahçeleri ve etkinlikleriyle misafirlerini ağırlarken, sonrasında yaşayan bir kent parkı olarak İzmir'e kazandırılacak.
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