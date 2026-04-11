İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Karşıyaka Stadı Açıklaması... "Üzerimize Düşeni Yapacağız, Adım Adım İlerliyoruz"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 15:10  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu için uygulama projesi çalışmalarının sürdüğünü, ruhsatın ardından ihale ve inşaat sürecinin başlayacağını açıkladı. Mülkiyetinin vakıflara devri nedeniyle tahliye edilmek istenen Meslek Fabrikası'nın etrafında polisin kurduğu barikatlarda düzenleme yapılmasına ilişkin de Tugay, "Oradaki varlığımızı kaldıramazlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova'da düzenlenen Yörük Çalıştayı ve Şöleni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu projesinde uygulama projesinin hazırlanmasının ardından ruhsat süreciyle birlikte ihalenin yapılacağını ve inşaat aşamasına geçileceğini belirtirken, Meslek Fabrikası'na ilişkin de binanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin onayı olmadan boşaltılamayacağını vurguladı.

Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun yapımına ilişkin Tugay, "Dün yaptığımız görüşme, stadın projesinin mimarı olan Bahadır Kulla ile yapılan bir görüşme. Teknik bir iş var, uygulama projesinin yapılması lazım. Onunla ilgili kendisiyle sözleşme yaptık ve onun biraz zamana ihtiyacı var. Bu arada da yol haritası ne olur diye onu konuştuk. Aslında bir an önce çalışmaya başlayacağız ama ruhsatın alınmasından sonra esas ihale yapılacak ve ondan sonra inşaatı olacak. Hepimiz gerçekten heyecanlıyız ve Bahadır Bey de özenerek bu proje için çalışacağını söyledi. Bugüne kadarki bilgisini, becerisini kullanarak; çünkü çok sayıda statta imzası var. Çok güzel bir stat yapma sözü verdi bizlere. Biz de üzerimize düşeni yapacağız, adım adım ilerliyoruz. Belki 15 gün içinde zeminde çalışmaya başlanacak. Ama esas çelik konstrüksiyon aşamasına ruhsattan sonra geçilebilir. Onun için de uygulama projesini tamamlaması lazım. İşin mühendislik tarafı var. Ben, bir an önce ne yapabilirsek başlayalım dedim ve zeminde bir çalışmaya başlayabileceğimizi konuştuk. Onu Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla kendimiz yapacağız" ifadelerini kullandı.

İzmirli bir mimar yerine İstanbul'dan bir mimarın seçilmesine ilişkin ise Tugay, "10 yıl önce, o zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı burada biraz seçim yatırımı yapıyordu ama 'stat yapacağız' diye yola çıktığında projeyi Bahadır Bey'e çizdirdiler. Daha sonradan da o zeminde yapılan çalışmaya yapı kayıt belgesi alınınca müellif durumuna geçti. Bu şartlarda müellif olduğu için bizim onunla çalışmamız gerekiyor. Bir de projenin eski halini biliyor, alana hakim. O yüzden teknik açıdan da doğru olanın onunla çalışmak olduğunu düşünüyorum. Ama başta tercih eden biz değiliz, bakanlığın tercihi" dedi.

"Orada varlığımızı kaldıramazlar"

Mülkiyetinin vakıflara devri nedeniyle tahliye edilmek istenen Meslek Fabrikası'nın etrafında polisin kurduğu barikatlarda düzenleme yapılmasına ilişkin de Tugay, şunları kaydetti:

"Dün emniyet amirleriyle yapılan görüşmelerde, orada zaman zaman yayalarla ilgili olarak insanların araçların çarpma riski olduğunu söylediler. Böyle bir gerekçeyle düzenleme yaptıklarını biliyorum. Aynı zamanda kapı önündeki o görüntüyü ortadan kaldırmak da istemiş olabilirler. Biraz daha geride, yeşil alan içerisinde olabiliriz. Fakat binanın bizim onayımız olmadan boşaltılmayacağını, dolayısıyla orada bir şekilde varlığımızın devam edeceğini, istediğimiz şeyin herhangi bir tartışma ya da çatışma değil; bu işin muhatabı olan kişilerle görüşmek olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz. Oradaki varlığımızı kaldıramazlar, onu söylemeye çalışıyorum. Yeşil alanda program devam edecek."

"Pazar konusu ilçe belediyesinin konusu"

Karşıyaka'da Bostanlı pazar yerinde düzenlenmek istenen Tekstil Günleri'ne ilişkin ise Tugay, şunları kaydetti:

"Benim doğrudan muhatap olduğum bir konu değil. Bu pazar konusu ilçe belediyesinin konusu. Bununla ilgili daha önce söylemiştim; benim belediye başkanı olduğum dönemde bir kez bize de bu teklif getirildi ama pazar yerinin mülkiyetiyle ilgili sorunlar olduğu için, Karşıyaka Belediyesi'nin mülkiyetinde olan bir yer değil. O yüzden oranın kiralanamayacağı kanaatine biz o zaman hukuken varmıştık. Ama bugün farklı bir değerlendirme var mıdır bilmiyorum. Bugünkü durumla ilgili benim bir dahlim yok."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

16:12
Dehşet anları kamerada Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı
Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı
15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:43
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:26:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.