Mardinli çocuklar Başkan Soyer'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mardinli çocuklar Başkan Soyer'i ziyaret etti

27.07.2022 17:32
Mardinli çocuklar Başkan Soyer'i ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, farklı kentleri ve kültürleri tanımak için İzmir'e gelen Mardinli çocukları ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, farklı kentleri ve kültürleri tanımak için İzmir'e gelen Mardinli çocukları ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 40 çocuğu ağırladı. Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocukların ziyaretine Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak ile CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç eşlik etti. Başkan Soyer, ziyarette çocuklarla sohbet ederek onların sorularını yanıtladı. Bir çocuğun, "Başkan olmadan önceki hayaliniz neydi?" sorusuna Soyer, "Benim tek hayalim başkan olmaktı" yanıtını verdi. "Başkan olmak nasıl bir duygu?" sorusuna da "Harika bir duygu, ben çok severek yapıyorum. Çünkü yaptığınız iş bir şehri değiştirme ve insanların yüzünü güldürme imkanı veriyor. Siz de okuyun, çalışın. ve hayallerini gerçekleştirmek için çabalayın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Siyaset yapmamızı önerir misiniz" diye soran bir çocuğa ise şu yanıtı verdi: "Siyasetçi olmalısınız. Çok isterim, çünkü siyaset hayatı iyileştirme sanatı demek. Hayatı güzelleştirme sanatı demek. Eğer siz siyaset yapmazsanız, başkaları o boşluğu dolduruyor. O nedenle sizlerin siyaset yapması çok önemli. Ayrıca

el ele olduğunuz zaman gücünüz çok büyüyor. El ele olmaktan asla vazgeçmeyin."

İlk kez denize girdiler

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak da "Çok güzel tarihi ve turistik yerleri gezdik. Bu çocuklar şimdiye kadar hiç denize girmemişti. Onları denizle buluşturduk. Unutulmaz anlar yaşadılar" diye konuştu. Çocuklar, Başkan Soyer'e teşekkür ederek çiçek verdi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Başkan Soyer, Gaziemir'de Kentsel Dönüşümün İkinci Etabını Başlatacak İmzayı Attı Başkan Soyer, Gaziemir'de Kentsel Dönüşümün İkinci Etabını Başlatacak İmzayı Attı Tunç Soyer'den Bakanlığa Asbestli Gemi Çağrısı: 'Hindistan'ın Kovaladığı Gemiyi Biz Niye Alıyoruz? Durdurun, Bu Gemi Gelmesin' Tunç Soyer'den Bakanlığa Asbestli Gemi Çağrısı: 'Hindistan'ın Kovaladığı Gemiyi Biz Niye Alıyoruz? Durdurun, Bu Gemi Gelmesin'
Kaynak: İHA

Tunç Soyer, Nusaybin, Siyaset, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardinli çocuklar Başkan Soyer'i ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:34:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mardinli çocuklar Başkan Soyer'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement