 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği'nin Davetine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği'nin Davetine Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği'nin daveti üzerine sendikanın Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, Başkan Soyer ile birlikteliği sağlayarak yollarına devam etmek istediklerini belirtti. Başkan Soyer ise emekten, haktan ve adaletten yana bir yerel yönetim oluşturma çabalarının devam edeceğini ifade etti.

03.01.2024 - 12:59,
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği'nin daveti üzerine sendikanın Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "Başkanımızla tekrar birlikteliği sağlayarak yolumuza devam edelim istiyoruz" dedi. Başkan Soyer de "Bugüne kadar emekten, haktan, adaletten yana bir yerel yönetimi oluşturmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu yolculuğa devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzbinlerce üyesi bulunan Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği'nin daveti üzerine sendikanın Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Sendikanın Alsancak'taki binasında bugün düzenlenen toplantının ardından basın açıklaması yapıldı. Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, Başkan Tunç Soyer'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çakmak, "Biz istiyoruz ki başkanımızla tekrar birlikteliği sağlayarak yolumuza devam edelim. Aklıselim bir şekilde yol alınsın. Kentin alt yapı yatırımlarının yanı sıra birçok alanda önemli yatırımlar yapan belediye başkanını yalnız bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da başkanımız ne arzu ederse, bize ne görev düşerse, bizim de burada olduğumuzu bilmesini isterim. Başarınız daim olsun" dedi.

"BİRLİKTE DAHA ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Türk-İş Bölge Temsilciliği'nin davetinin kendisini hem çok gururlandırdığını hem de çok mutlu ettiğini vurguladı. Başkan Soyer, "Bütün şube başkanlarımızla değerlendirme toplantısı yaptık. Onların gösterdiği teveccühe, desteğe çok teşekkür ediyorum. Bu son derece kıymetli. Bizim Türk-İş ile yol arkadaşlığımız uzun bir yolculuk için yol arkadaşlığıdır. Birlikte daha çok önemli işler başaracağımıza inanıyorum. Sadece İzmir'de 110 binin üzerinde üyesi bulunan büyük bir sendikadan bahsediyoruz" diye konuştu.

"SAĞDUYUYU OLDUĞU KADAR SOL DUYUYU DA DİRİ TUTACAĞIZ"

Sendikanın desteğine teşekkür eden Soyer, şunları söyledi:

"Bu şehirde işçinin, emekçinin hakkını cansiperane koruyan Türk-İş'e bu konuda şükranlarımı sunmak istiyorum. Biz bu şehirde sağduyuyu olduğu kadar sol duyuyu da diri tutacağız. Bugüne kadar emekten, haktan, adaletten yana bir yerel yönetimi oluşturmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu yolculuğa devam edeceğiz. Son derece moral buldum, keyif aldığım bir buluşma oldu. Beni misafir edip destek verdikleri için hepsine tüm başkanlara teşekkür ediyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği\'nin Davetine Katıldı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Türk İş, İzmir, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği'nin Davetine Katıldı - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:37:31. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği'nin Davetine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement