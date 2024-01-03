İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği\'nin Davetine Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği'nin daveti üzerine sendikanın Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "Başkanımızla tekrar birlikteliği sağlayarak yolumuza devam edelim istiyoruz" dedi. Başkan Soyer de "Bugüne kadar emekten, haktan, adaletten yana bir yerel yönetimi oluşturmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu yolculuğa devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzbinlerce üyesi bulunan Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilciliği'nin daveti üzerine sendikanın Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Sendikanın Alsancak'taki binasında bugün düzenlenen toplantının ardından basın açıklaması yapıldı. Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, Başkan Tunç Soyer'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çakmak, "Biz istiyoruz ki başkanımızla tekrar birlikteliği sağlayarak yolumuza devam edelim. Aklıselim bir şekilde yol alınsın. Kentin alt yapı yatırımlarının yanı sıra birçok alanda önemli yatırımlar yapan belediye başkanını yalnız bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da başkanımız ne arzu ederse, bize ne görev düşerse, bizim de burada olduğumuzu bilmesini isterim. Başarınız daim olsun" dedi.

"BİRLİKTE DAHA ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Türk-İş Bölge Temsilciliği'nin davetinin kendisini hem çok gururlandırdığını hem de çok mutlu ettiğini vurguladı. Başkan Soyer, "Bütün şube başkanlarımızla değerlendirme toplantısı yaptık. Onların gösterdiği teveccühe, desteğe çok teşekkür ediyorum. Bu son derece kıymetli. Bizim Türk-İş ile yol arkadaşlığımız uzun bir yolculuk için yol arkadaşlığıdır. Birlikte daha çok önemli işler başaracağımıza inanıyorum. Sadece İzmir'de 110 binin üzerinde üyesi bulunan büyük bir sendikadan bahsediyoruz" diye konuştu.

"SAĞDUYUYU OLDUĞU KADAR SOL DUYUYU DA DİRİ TUTACAĞIZ"

Sendikanın desteğine teşekkür eden Soyer, şunları söyledi:

"Bu şehirde işçinin, emekçinin hakkını cansiperane koruyan Türk-İş'e bu konuda şükranlarımı sunmak istiyorum. Biz bu şehirde sağduyuyu olduğu kadar sol duyuyu da diri tutacağız. Bugüne kadar emekten, haktan, adaletten yana bir yerel yönetimi oluşturmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu yolculuğa devam edeceğiz. Son derece moral buldum, keyif aldığım bir buluşma oldu. Beni misafir edip destek verdikleri için hepsine tüm başkanlara teşekkür ediyorum."