İzmir Büyükşehir Meclisi'nden Okul Saldırılarına Ortak Tepki

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırııları oldu. Mecliste tüm parti grupları konu ile ilgili söz alırken, hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleştirildi. Mecliste, hem Şanlıurfa'da hem de Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları gündeme geldi. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından tüm parti grupları söz aldı. Alınan ortak karar gereği yaşanan saldırılar nedeniyle dilek ve temenniler bölümünde konuşma yapılmadı.

"Sorgulamalıyız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Okullarımızda ciddi şiddet eylemlerine şahit oluyoruz. Yaşadıklarımızın nedenini en ince ayrıntısına kadar sorgulamalıyız, sorgulamak zorundayız. Umarım bundan sonra bu konuda her türlü tedbir alınır, gereken çalışmalar yapılır ve bir daha böyle olaylar yaşamayız" dedi.

Grup başkanvekilleri olayı kınadı

CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, "Okullarda, devlete emanet edilen çocukların uğradığı saldırı nedeniyle üzgünüz. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Elim saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız "Kahramanmaraş'ta ölen de öldüren de çocuk. Bu konuyu toplumsal olarak tartışmalıyız. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, "Hayatımızda hiç görmediğimiz olaylar yaşadık. Bunlar araştırılmalı ve sorumluluklar yerine getirilmeli, önlemler alınmalı" diye konuştu.