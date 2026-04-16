İzmir Büyükşehir Meclisi'nden Okul Saldırılarına Ortak Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 09:42  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını kınayarak hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Toplamda tüm parti grupları olayın nedenlerini sorgulamak ve gerekli önlemlerin alınmasını istemek üzere ortak bir tutum sergiledi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırııları oldu. Mecliste tüm parti grupları konu ile ilgili söz alırken, hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleştirildi. Mecliste, hem Şanlıurfa'da hem de Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları gündeme geldi. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından tüm parti grupları söz aldı. Alınan ortak karar gereği yaşanan saldırılar nedeniyle dilek ve temenniler bölümünde konuşma yapılmadı.

"Sorgulamalıyız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Okullarımızda ciddi şiddet eylemlerine şahit oluyoruz. Yaşadıklarımızın nedenini en ince ayrıntısına kadar sorgulamalıyız, sorgulamak zorundayız. Umarım bundan sonra bu konuda her türlü tedbir alınır, gereken çalışmalar yapılır ve bir daha böyle olaylar yaşamayız" dedi.

Grup başkanvekilleri olayı kınadı

CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, "Okullarda, devlete emanet edilen çocukların uğradığı saldırı nedeniyle üzgünüz. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Elim saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız "Kahramanmaraş'ta ölen de öldüren de çocuk. Bu konuyu toplumsal olarak tartışmalıyız. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, "Hayatımızda hiç görmediğimiz olaylar yaşadık. Bunlar araştırılmalı ve sorumluluklar yerine getirilmeli, önlemler alınmalı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güvenlik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:47:55. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.