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İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu, Ulusal ve Uluslararası Buz Pateni Yarışmalarına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu, Ulusal ve Uluslararası Buz Pateni Yarışmalarına Ev Sahipliği Yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu, ocak ayı içinde Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni 2'nci Bölge Yarışması ve Artistik Buz Pateni Ephesus Cup Yarışması'na ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in spor kenti hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyonlara, toplamda 58 sporcu ve 25 ülkeden 355 katılımcı yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu, Ulusal ve Uluslararası Buz Pateni Yarışmalarına Ev Sahipliği Yapacak
06.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 10:56
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu, ocak ayı içinde ulusal düzeydeki Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni 2'nci Bölge Yarışması ve uluslararası kategorideki Artistik Buz Pateni Ephesus Cup Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i spor kenti yapma hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren Aşık Veysel Buz Sporları Salonu Ocak ayı içinde iki organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ülkedeki sayılı tesislerden olan merkez ilk olarak Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni 2'nci Bölge Yarışması için kapılarını açacak. 12-13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 26 sporcusu piste çıkacak. Yarışmaya 22 kulüp 1 ferdi bölge olmak üzere toplam 117 sporcu katılacak. İzmir, 22-28 Ocak tarihlerindeki Artistik Buz Pateni Ephesus Cup Yarışması'na da ev sahipliği yapacak. Uluslararası düzeydeki turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 32 sporcusu yarışacak. Organizasyona 30 ülkeden 280 sporcu, 70 antrenör, 55 idareci, 25 hakem katılacak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu, Ulusal ve Uluslararası Buz Pateni Yarışmalarına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu, Ulusal ve Uluslararası Buz Pateni Yarışmalarına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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