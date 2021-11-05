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İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'ya katı organik gübre tesisi kuruyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'ya katı organik gübre tesisi kuruyor

05.11.2021 13:22
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'ya katı organik gübre tesisi kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi; budama, park bahçe, çim gibi bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; budama, park bahçe, çim gibi bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Çiğli Harmandalı'da kurulan katı organik gübre tesisinin ardından, Bornova Işıklar Mahallesi'nde kurulacak tesisin de ihale süreci tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in atıkların hammadde olarak değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması politikası doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, projelerini sürdürüyor. Çiğli Harmandalı Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nde; budama, park bahçe, çim gibi bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürmek için tesis kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Işıklar Mahallesi'nde daha geniş kapasiteli katı organik gübre tesisi kurmak için ihaleye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda düzenlenen kapalı teklif usulü ihaleye İZDOĞA İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret A.Ş. ortak girişimi katıldı. Girişim, tesisi bir yıl içinde kuracak ve ardından 10 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne yıllık 190 bin lira kira vererek işletecek.

Katı organik gübre tesisi, biyoreaktör sistemleri ile 24 saat esasına dayalı olarak organik gübrenin üretileceği bir tesis olacak. Hallerden, park, site, apartman ve bahçelerden çıkan bitkisel atıklar bu tesiste organik gübreye dönüşecek. Böylelikle atıkların oluşturduğu çevre kirliliği ile haşere üreme problemlerinin de önüne geçilmiş olacak. Tesisten çıkan organik gübreler kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin peyzaj uygulamalarında ve tarımda kullanılacak. Doğayı kirleten kimyasal gübrelerin yerini organik gübre alacak ve ürün verimi artacak.

Günde 30 ton gübre üretilecek

Türkiye'nin en büyük kapasiteli organik gübre tesisinden günde 30 ton organik gübre elde edilecek. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 7 bin 535 metrekarelik alanda kurulacak tesiste; ürün kabul alanı, ayrıştırma, parçalama, öğütme ve karıştırmanın yapılacağı ön işlem ünitesi, biyolojik bozunmayı sağlayan biyoreaktör sistemleri, eleme-soğutma ve nihai ürün stok alanı yer alacak. Bitkisel atıklar tamamen kapalı reaktör sistemlerinde işlenecek ve 24 saat içinde paketli organik gübreye dönüşecek. Herhangi bir koku sorunu olmayacak ve çevre kirliliği oluşmayacak. Tarımda organik gübre kullanımı toprağın yapısını iyileştirdiği, havalanmasını sağladığı için tercih ediliyor. Ayrıca topraktaki toksinleri nötralize ettiği, pH dengesini düzenlediği, büyümeyi hızlandırdığı, bitkileri güçlendirdiği ve kimyasal gübre gereksinimini azalttığı da biliniyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'ya katı organik gübre tesisi kuruyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'ya katı organik gübre tesisi kuruyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'ya katı organik gübre tesisi kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'ya katı organik gübre tesisi kuruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'ya katı organik gübre tesisi kuruyor - Son Dakika
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