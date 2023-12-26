 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bostanlı İskelesi'ni Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bostanlı İskelesi'ni Yeniledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı İskelesi'nde yaptığı yenileme çalışmalarını tamamlayarak iskeleye yeni bekleme salonu ve mikromobilite park alanı kazandırdı. Ayrıca araç bekleme alanı da 4 katına çıkarıldı. Başkan Soyer, yenilenen iskeleyi ziyaret ettikten sonra vapurla Konak'a geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bostanlı İskelesi\'ni Yeniledi
26.12.2023 - 23:17,
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımın önemli halkalarından biri olan Bostanlı İskelesi'nde yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamladı. İskeleye 100 kişilik yeni bekleme salonu, Mikromobilite Park Alanı kazandırılırken araç bekleme alanı 4 katına çıkarıldı. Yenilenen yüzüyle hizmete açılan Bostanlı İskelesi'ni ziyaret eden Başkan Soyer, ardından vapurla Konak'a geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımının daha konforlu sağlanabilmesi için Üçkuyular'ın ardından Bostanlı Feribot İskelesi'ni de yeniledi. Fiziki koşullar açısından yetersiz kalan feribot bekleme alanı yeniden düzenlenirken, iskeleye Mikromobilite Park Alanı kazandırıldı, araç bekleme alanının kapasitesi ise 4 kat artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 17 milyon liralık yatırımla yenilenen Bostanlı Feribot İskelesi'ni gezdikten sonra vapurla Konak'a geçti.

MİKROMOBİLİTE PARK ALANI KAZANDIRILDI

Başkan Tunç Soyer, ilk olarak Mikromobilite Park Alanı'nı gezdi. Park halindeki araçların olumsuz hava koşullarından etkilenmesini önlemek amacıyla üstü kapalı olan Mikromobilite Park Alanı'nda 8 dikey bisiklet park yeri, 32 skuter park yeri ve 12 motosiklet park yeri bulunuyor. Park yeri, aynı zamanda skuter ve motosiklet kullanıcılarının araçlarını taşıt ve yaya yollarına düzensiz park etmesinin de önüne geçmiş oldu.

100 KİŞİLİK YENİ BEKLEME SALONU

Tunç Soyer daha sonra feribot iskelesinin yolcu salonunu ziyaret ederek yolcularla sohbet etti. Yenileme çalışmaları kapsamında 28 metrekarelik eski yolcu bekleme salonunun yerine, 104 metrekaresi kapalı, 68 metrekaresi açık olmak üzere 172 metrekarelik yeni ve modern bekleme salonu yapıldı.  Yeni bekleme salonunda yolcu oturma kapasitesi ise 25'ten 100'e çıkarılırken salonda iklimlendirme sistemi ile yolcuların iç ve dış alanda sefer saatlerini takip edebileceği bilgilendirme ekranlarına yer verildi.

ARAÇ BEKLEME ALANLARI ARTTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylelikle ayda ortalama 110 bin aracın kullandığı Bostanlı Feribot İskelesi ve Üçkuyular Feribot İskelesi'nin yenileme çalışmalarını tamamlamış oldu.  Bostanlı Feribot İskelesi'nin araç bekleme alanı, Üçkuyular'daki gibi 4 kat büyütüldü. Böylelikle 7 feribotla 15 dakikada bir sefer yapan İZDENİZ'in iskele altyapısı da güçlendirilmiş oldu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Feribot İskelesi, Tunç Soyer, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Bostanlı İskelesi'ni Yeniledi - Son Dakika


22:49
Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi

Son Dakika
22:49 Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Bostanlı İskelesi'ni Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement