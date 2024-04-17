İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrikli Tramvay Araçları İçin İhale Düzenledi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvay hattının yanı sıra Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında da kullanılmak üzere elektrikli tramvay aracı alımı için ihale düzenledi. 26 araçlık ihalede yüzde 60 yerlilik şartı arandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hem Çiğli hem de Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 26 elektrikli tramvay aracı alımı için ihaleye çıktı. Üretilecek araçlarda yüzde 60 yerlilik şartının sağlanmasının zorunlu olduğu ihale Kültürpark 2 No'lu Hol'deki toplantı salonunda yapıldı. 26 elektrikli tramvay aracının yanı sıra 27 kalem yedek parça, 11 kalem özel alet ve ekipmanı içeren ihaleye Bozankaya Otomativ Makine İmalat İthalat ve İhracat A.Ş katılarak 3 milyar 955 milyon liralık teklif verdi. Detaylı değerlendirme ihale komisyonu tarafından yapılarak karar verilecek.

ARAÇLAR 27 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Sözleşmenin imzalanmasının ardından firma ilk iki aracı 18 ay sonra teslim edecek. Araçların tümü 27 ay içinde teslim edilmiş olacak. Yeni tramvay araçları ile birlikte üç hatta hizmet veren tramvay aracı sayısı 64'e çıkacak.

TRAMVAY HATLARI 33,6 KİLOMETREYE ULAŞTI

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaştı.