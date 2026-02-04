İzmir'den Hatay'a dayanışma köprüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'den Hatay'a dayanışma köprüsü

İzmir\'den Hatay\'a dayanışma köprüsü
04.02.2026 10:41  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Hatay'a eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yardımcı olmak üzere çeşitli malzemeler gönderdi. Başkan Dr. Cemil Tugay, Hatay halkına destek olmak için bölgeye gidecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'ı yalnız bırakmadı. Bölge halkının eğitim, sağlık ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yardımlar, afet bölgesine ulaştırılmak üzere İzmir'den yola çıktı.

6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin üçüncü yıl dönümünde yine depremzedelere hem yardım hem umutla yardımlaşma ruhu taşıyor.

"Unutmadık Yalnız Bırakmıyoruz' mesajını Hatay halkına iletmek üzere harekete geçilirken, ayni destek malzemeleri bir tır, iki kamyon ve iki panelvan araca yüklenerek Fuar İzmir'den yola çıktı. Eğitim, sağlık ve sosyal alanlardaki ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan yardımlar afet bölgesine ulaştırılacak.

Başkan Tugay da Hataylıları yalnız bırakmayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da bölgeye gidecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ziyaret kapsamında anma programlarına katılacak, bölgedeki belediyeleri ve depremde ailelerini kaybeden yurttaşları ziyaret edecek.

"Yardım zinciri oluşturduk, dayanışmayı büyütüyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, 6 Şubat depreminin büyük kayıplara yol açtığını hatırlatarak, bölgede halen süren ihtiyaçlara dikkat çekti. Hızlı, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sağlık birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Hatay ile İzmir arasında bir yardım zinciri kurduklarını belirterek, dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

"Biz varız, yanınızdayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli psikolog Eylem Yaşar, dayanışmayı somut adımlarla sürdürdüklerini belirterek, giysi, hijyen ve gıda kolilerinin yanı sıra tekerlekli sandalye ve hasta yataklarının da depremzedelere ulaştırılması için çalıştıklarını söyledi. Yaşar, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yakından takip ettiği süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman depremzede vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Her ihtiyaç düşünüldü

Sağlık alanında tespit edilen gereksinimler doğrultusunda hazırlanan yardım malzemeleri koliler halinde araçlara yüklendi. Çeşitli tıbbi ekipmanların yanı sıra çocukların kış koşullarında daha güvenli ve sağlıklı eğitim alabilmesi için gerekli destekler de yardımlara dahil edildi. Yardım zinciri kapsamında bölgeye; bot, mont, kırtasiye seti, temizlik ve hijyen malzemeleri, giyecek, masa ve sandalye gibi donatım ürünlerinin yanı sıra muayene sedyesi, tekerlekli sandalye, hasta yatağı, tıbbi ölçüm cihazları, ilaç ve sağlık ekipmanları gönderildi.

Teslimat noktalarına sevkiyat

İzmir'den yola çıkan yardımlar; Samandağ Tekebaşı İlköğretim Okulu, Dursunlu Gazi İlkokulu ve Ortaokulu, Orhani İlkokulu, Tavla İlkokulu, Samandağ Üniversitesi-Kitap Kafe, Samandağ 1, 2 ve 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Defne Belediyesi-Ana Çocuk Oyun Merkezi, Dörtyol Belediyesi-Sosyal Destek, Samandağ Belediyesi, Erzin Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Hatay Tabipler Odası ve Epilepsi Direnen Çocuklar Derneği'ne teslim edilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Hatay, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'den Hatay'a dayanışma köprüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:53:34. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'den Hatay'a dayanışma köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.