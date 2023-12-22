İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sınavı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Toros Eğitim Merkezi, itfaiyeci adaylarının sınav heyecanına sahne oldu. Belediyenin 69 itfaiye memuru alımı için açtığı sınava başvuruda bulunan 325 aday, birbirinden zorlu parkurlarda ter döktü. Bakanlıktan 120 kişilik kadro talep ettiklerini ancak 50 kişilik kontenjan tanındığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, "İtfaiye teşkilatımız, gerekli becerileri olan arkadaşlarımızın aramıza katılmasıyla daha da güçlenecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 69 memur alımı için sınav açtı. KPSS'ye girerek yeterli puanı alan 325 aday, itfaiye memuru olmak için başvuruda bulundu. Adaylar önce Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) sözlü sınava katıldı. Kura çekerek soru kitapçıklarını belirleyen adaylara; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler Kanunu, mesleki uygulama ve Anayasa'dan sorular yöneltildi. Tüm bu süreçler de video çekimi ile kayıt altına alındı. Adaylar daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Toros Eğitim Merkezi'nde 1 kilometre koşu, 100 metre engelli koşu, karanlık ve dumanlı odada yön bulma, şınav, mekik çekme, itfaiye aracı ile ambulans kullanma gibi uygulamalı sınavlardan geçti.

Büyükşehir 120 istedi bakanlık 50 verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, norm kadroda eksik personelle çalıştıklarını, bu nedenle prosedür gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 120 kişilik kadro talep ettiklerini ancak bu yıl 50 kişilik kontenjan tanındığını belirtti. İtfaiye memuru almak için ilana çıktıklarını söyleyen Şükran Nurlu, "İtfaiye teşkilatımız, gerekli becerileri olan arkadaşlarımızın aramıza katılmasıyla daha da güçlenecek" dedi.

"Dairemiz 850 norm kadro eksiği ile çalışıyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 30 ilçede bulunan 62 istasyonda hizmet verdiğini kaydeden Nurlu, "Ana istasyonların yanı sıra biz bir takım müfrezeler, sezonluk bazı risklere karşı özel bölümler açıyoruz. Küçük sanayi siteleri içerisinde ihtiyaç duyulursa yangınlara hızlı müdahale etme anlamında hızlı hareket birimleri oluşturuyoruz. Burada amaç yangın anında ya da herhangi bir risk anında itfaiye birimlerimizin hızlı şekilde olay yerine ulaşarak müdahaleye başlamasını sağlamak. İtfaiye Dairemiz 850 norm kadro eksiği ile çalışmakta. Bu nedenle bakanlıktan kadroların tamamlanmasını istedik. Kadrolar açıldıkça alımlarımız devam edecek" diye konuştu.

Zorlu parkurlarda heyecan dolu anlar

Zorlu parkurları başarı ile geçmek için ter döken adaylar da heyecanlı anlar yaşadı. Adaylardan İbrahim Tevfik Sarıkaya, "Sınavlar genel olarak yorucuydu. Daha önceki mülakatlardan da biraz tecrübem var. Eğitimlerimi burada aldığım için parkuru biraz biliyorum. En çok koşuda zorlandım. Bu mesleği isteyenlerin, bol bol araştırma yapması ve fiziksel olarak kendilerini sürekli geliştirmesi lazım. Antrenmanlarını aksatmamaları lazım. Fiziksel ve mental sağlığı etkileyecek alışkanlıklardan kaçınmaları lazım" dedi.

İtfaiyeci olmak için yıllardır sınavlara katılıyor

Berat Gökçe de özellikle kapalı ve dumanlı alanda yön bulmada zorlandığını belirterek, "Eğer kazanırsam bu mesleği başarı ile yapabileceğimi düşünüyorum. Kendime inanıyorum. Umarım kazanırım" diye konuştu.

"Zorlu ama elimden geleni yapıyorum"

Murat Altıntaş ise farklı parkurlardan geçtiklerini ifade ederek, "Bizim adımıza zor bir parkur ama yapmak istediğimiz meslek bu tür zorlukları olan bir meslek. O nedenle zorlu da olsa böyle bir parkurda yarışmak benim adıma onur ve gurur verici. Her şeye rağmen elimden geleni yapıyorum. Daha önce de birkaç kez sınavlara katıldım. Ama sanırım bu diğer kentlerde yapılan sınavlardan biraz daha zor. Üstesinden geleceğimi umuyorum" dedi. - İZMİR