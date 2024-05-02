İzmir Büyükşehir Belediyesi Karavanları Kaldırıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Karavanları Kaldırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karavanları Kaldırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da yol kenarlarına bırakılan karavanların kaldırılması için çalışma başlattı. Sahiplerine ulaşılamayan karavanların kaldırılması için de süreli ihtarda bulundu.

02.05.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da yol kenarlarına bırakılan karavanların kaldırılması için çalışma başlattı. Sahiplerine ulaşılamayan karavanların kaldırılması için de süreli ihtarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda, uzun zamandır park halinde bulunan karavanlara yönelik yoğun şikayetler üzerine çalışma başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle karavan sahiplerine ulaşıldı. Güzergah üzerinde bulunan karavanlar kaldırılmaya başlandı. Sahiplerine ulaşılamayan karavanların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince süreli ihtar verildi. İhtar sonunda parklanmaya yasak bölgeler üzerinde bulunan karavanlar, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilecek.

Yurttaşlardan karavan şikayeti

Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, yol üzerinde park halinde bulunan karavanların kaldırılması yönünde yoğun şikayet aldıklarını söyledi. Başlattıkları çalışma sayesinde kimi karavan sahiplerinin kendi isteğiyle araçlarını çektiğini ifade eden Fatih Toprakdeviren, "Emniyet, plakası bulunan karavanların sahiplerine ulaşıyor. Kaldırmalarını istiyor. Biz de karavan sahiplerinin araçlarını Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın belirlediği ücretsiz karavan park yerlerine götürülmesine yardımcı oluyoruz" dedi.

Karavanların park sorununun, gelecek günlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine de getirilmesi planlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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