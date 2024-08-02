İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent İçi Trafiği Rahatlatıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, açtığı yeni yollarla kent içi trafiği rahatlatırken, yeni yerleşim alanlarına da ulaşımı kolaylaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana Balçova, Bornova, Karabağlar ve Menderes ilçelerinde 1 kilometre uzunluğunda yeni yol açıldı. 4 ilçede 2,5 kilometre uzunluğunda yeni yol yapım çalışmaları sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bugüne Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 4 ilçede 1 kilometre uzunluğunda yol açtı. Özellikle yeni yerleşim alanlarına yakın bölgelerde açılan yeni imar yolları yurttaşların ulaşımını kolaylaştırdı. Son üç ay içinde Balçova'da Eğitim Mahallesi'ndeki Molla Gürani Sokak'ta 10 metre genişliğinde 300 metre, Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki 2/12 Sokak'ta 10 metre genişliğinde 200 metre, Bornova Kayadibi Mahallesi'nde 7 metre genişliğinde 150 metre ve Menderes Özdere Çukuraltı Mahallesi'nde 15 metre genişliğinde 300 metrelik yeni imar yolu hizmete girdi.

Güzelbahçe ile Seferihisar yoluna nefes aldıracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede 5 noktada yol çalışmalarını sürdürüyor. Güzelbahçe ile Seferihisar ilçeleri arasında ulaşımı rahatlatacak Yalı Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı yolunda birinci etap çalışmaları tamamlandı. 18 metre genişliğinde 150 metre uzunluğunda yapılacak imar yolunun ikinci etap çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Menderes'in Görece Mahallesi'nde ise 25 metre genişliğinde 1 kilometre uzunluğundaki imar yolunda da imalatlar devam ediyor.

Mavişehir İZBAN ile Ordu Caddesi birbirine bağlanacak

Karşıyaka Şemikler Mahallesi Mavişehir İZBAN 6305/2 Sokak'ta ise 20 metre genişliğinde 300 metre uzunluğunda imar yolu açılması için çalışmalar başlatıldı. Kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor. Yeni yol ile birlikte 6305/2 Sokak ile Ordu Caddesi yolu birbirine bağlanarak trafik rahatlatılacak.

Menemen Sevgi Caddesi ile 5. Cadde'de eş zamanlı çalışma

Eş zamanlı yürütülen bir diğer yol çalışması ise Menemen'de. İstiklal Mahallesi 5. Cadde ile 7440 Sokak arasında 25 metre genişliğinde 350 metre uzunluğunda ulaşım yolu açılıyor. Sevgi Caddesi'ndeki 20 metre genişliğinde 700 metre uzunluğundaki yol çalışmasının yüzde 85'i ise tamamlandı. Özellikle yeni yerleşim yerlerinin ağırlıkta olduğu noktada ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan yollar Menemen halkına nefes aldıracak. - İZMİR