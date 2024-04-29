İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Temizliği İçin Yoğun Mesai Harcıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Temizliği İçin Yoğun Mesai Harcıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Temizliği İçin Yoğun Mesai Harcıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlıklı bir kent ve temiz çevre için yoğun mesai harcarken, 850 personel, 2 bin kilometrelik hatta her gün çalışma yürütülüyor. İzmir'de günlük oluşan 4 bin 500 ton evsel atığın yanı sıra sokaklardan da tonlarca çöp toplanıyor.

29.04.2024 11:39  Güncelleme: 11:51
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlıklı bir kent ve temiz çevre için yoğun mesai harcarken, 850 personel, 2 bin kilometrelik hatta her gün çalışma yürütülüyor. İzmir'de günlük oluşan 4 bin 500 ton evsel atığın yanı sıra sokaklardan da tonlarca çöp toplanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü ekipleri, kent ve insan sağlığını korumak, çevrenin kirlenmesini engellemek için ter döküyor. 850 personel, 3 vardiya şeklinde 2 bin kilometrelik hatta her gün çalışma yürütülüyor. İzmir'de günlük 4 bin 500 ton evsel atığın yanı sıra sokaklardan da tonlarca çöp toplanıyor. Ekipler, son olarak binlerce insanın alışveriş için geldiği Konak'taki Gıda Çarşı'nda sokakları karış karış gezerek temizledi. 25 personel ve 5 yıkama aracıyla saatler süren çalışmalarda bir tona yakın atık toplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Kılıç, İzmir ticaretinin kalbinde yoğun bir temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi. Köyler, mahalleler, refüjler, ana arterler, sahiller gibi şehrin her yerinde çalışmaların sürekli devam ettiğini vurgulayan Kemal Kılıç, "Sigara izmaritlerinin atılması için küllükler ve çöpler mevcut; ancak bunlar yine de yerlere, mazgallara atılıyor. Gıda ambalajları, plastik bardaklar ve daha birçok şey çöp yerine yerlere atılıyor. İzmir rüzgarlı bir kent. Biz temizliyoruz ancak bu tür çöpler Körfez'e kadar ulaşıyor" dedi.

Küresel bir kirlilik krizi gerçeğinin bulunduğuna değinen Kemal Kılıç, şunları söyledi:

"Dünya kirlilikten etkileniyor. Okyanusta plastikten oluşan bir ada var. Türkiye bu kirlilikten muaf değil. Bütün denizler birbirine bağlı. Sokağa attığımız çöpler, dereler ve rüzgar aracılığıyla denize ulaşıyor. Bütün bu atıklar denizlerde balıkların, canlıların yediği besinlere karışıyor. Her yıl binlerce ton plastik denizlere karışıyor. Bunu ancak karada kirlilik oluşmadan engelleyebiliriz. Bunu yapabilirsek, geri dönüşümü arttırsak, geri dönüşümü mümkün olan atıkları bu tür kutulara atarsak, özellikle plastik kirliliğinin önüne geçmiş oluruz."

Bireysel olarak da birçok önlem alınabileceğini belirten Kılıç, "Şehri temizlemek evet bizim işimiz ve bunu yapıyoruz; ancak kenti kirletmemek de mümkün. Sokaklara atılan tonlarca atık var. Toplamakla atık bitmiyor. Bilinçli olmamız gerekiyor. Emekçi kardeşlerimize yardımcı olmamız lazım. Onlar temizlemekten yorulmazlar. Ancak güzel ve temiz bir İzmir'de yaşamak istiyorsak, kirletmemeliyiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Temizliği İçin Yoğun Mesai Harcıyor - Son Dakika

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