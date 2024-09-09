İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ın Tarihi Kapılarını Restorasyonla Açtı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ın Tarihi Kapılarını Restorasyonla Açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark\'ın Tarihi Kapılarını Restorasyonla Açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ın tarihi kapılarının restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtı. Restorasyon çalışmaları kapsamında kapılar güçlendirildi ve yeni sosyal alanlar eklendi.

09.09.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbi Kültürpark'ın cumhuriyet yolculuğunu simgeleyen tarihi kapılarında restorasyon çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda hizmete açtı. Hem güçlendirilip hem yenilenen kapılara sosyal alanlar da eklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ın tarihi kapılarının restorasyonunu 93. İzmir Enternasyonal Fuarı öncesi tamamlayarak kullanıma açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılında restorasyonu tamamlanan Lozan Kapısı dışında kalan Montrö, 9 Eylül ve Cumhuriyet kapılarının yenilenmesi bir buçuk aylık kısa bir sürede tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen kapılar, Anıtlar Kurulu'nun onayladığı projeler kapsamında yenilenerek hem sağlamlaştırıldı hem de yeni ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.

"Kısa sürede restorasyonu tamamlayarak hizmete açtık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık, "Kültürpark geçmişten günümüze İzmir'de kentin önemli mihenk taşıdır. Kent belleği için önemli bir yere sahiptir. Büyük İzmir yangınından sonra buradaki yapı stoku yok olmuş durumda olduğu için cumhuriyet döneminde ağaçlandırılarak bir rekreasyon alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Geçmişten günümüze gencinden yaşlısına İzmirlilerin burada hatıraları mevcuttur. Biz de Kültürpark'ın, geçmişten getirdiği dokusunu koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Bu anlamda Kültürpark kapılarında restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. 2023 yılı mayıs ayında başlayan restorasyon çalışmaları, özellikle Cemil Başkanımızın da göreve gelmesinden itibaren hızlandırıldı. Başkanımız bu yıl düzenlenen 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'na kapıların yetiştirilme talimatını bize ulaştırdı. Bizler de Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı olarak bir buçuk aylık sürede daha önce yapımı tamamlanan Lozan Kapısı'nın dışında, Montrö, 9 Eylül ve Cumhuriyet kapılarının kısa sürede restorasyonunu yaparak vatandaşlarımızın kullanımına açtık" diye konuştu.

Korunan alanlar güçlendirildi doğal taşlarla restore edildi

Onur Açık, "Toplam 2 bin 793 metrekare inşaat alanına sahip kapılarda bütün projelerimiz kurul onaylı. Bu kapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması yapılmıştır. Taşıyıcı sistem ve gücünü yitiren malzemeler değiştirildi. Korunan kısımlar sağlamlaştırıldı ve kapılar niteliksiz kısımlarından arındırıldı. Kapıların içinde kafeterya, sergi salonu, tuvalet, turizm ofisi gibi mekanlara da yer verildi. Çevre düzenlemesi kapsamında da doğal taşlar kullanılarak zemin düzenlenmesi yapıldı. Aydınlatmalar yenilendi, bisiklet park alanları yapıldı ve vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kent belleğinde önemli bir yere sahip olan bu tarihi noktalarda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ın Tarihi Kapılarını Restorasyonla Açtı - Son Dakika

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