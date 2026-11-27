İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta hizmetlerinde hız ve etkinliği artırmak için motosikletli ekipleri göreve başlattı. Trafik yoğunluğundan daha az etkilenerek hareket edebilen ekipler; ana arterlerde trafik güvenliğine destek verecek, kamusal alanları denetleyecek ve yurttaşlardan gelen ihbarlara daha hızlı müdahale edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki denetim ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla motosikletli zabıta ekiplerini göreve başlattı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde ve araçla ulaşımın güç olduğu bölgelerde görev yapacak ekipler, olumsuzluklara daha kısa sürede müdahale edebilecek. Yeni uygulamayla yurttaşlardan gelen ihbar ve şikayetlere de daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor.

Trafikte kritik görev

Özellikle sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Altınyol gibi yoğun güzergahlarda devriye gezecek ekipler, yolda kalan veya arızalanan araçları ilgili birimlere bildirecek. Yetkili ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına destek olacak motosikletli zabıtalar, muhtemel risklerin azaltılmasına ve trafik akışının korunmasına da katkı sağlayacak.

Ekipler trafik güvenliğine destek için görev başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, motosikletli ekiplerin özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Ekiplerin sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Altınyol başta olmak üzere ana arterlerde devriye gezdiğini söyleyen Toprakdeviren, "Yolda kalan veya arızalanan araçları tespit eden ekiplerimiz, hem aracın hem de sürücünün can güvenliği için gerekli tedbirleri alıyor. Arızanın nedenini belirleyerek ilgili birimlere bilgi veriyor. Bu da trafik akışının rahatlamasına katkı sağlıyor. Ayrıca yurttaşlardan gelen şikayetlere daha hızlı ve etkin yanıt verebiliyoruz" dedi.

Kamusal alanlarda denetim artacak

Motosikletli ekipler, trafik güvenliğine yönelik destek faaliyetlerinin yanı sıra kaldırım ve yaya yolu işgalleri, izinsiz seyyar satış faaliyetleri, kamusal alanların kullanımına ilişkin olumsuzluklar ve çevre düzenini bozan uygulamalara yönelik denetimlerde de görev alacak. Ana arterler, meydanlar, sahil şeritleri ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde devriye gezecek ekipler, ihtiyaç halinde diğer zabıta personeline de destek verecek.

Bisikletli zabıta timi de görevde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bisikletli zabıta ekipleri de çevre kirliliğinden, yayalaştırılan bölgelerin güvenliğine kadar birçok alanda düzenin sağlanması için çalışıyor. Kullandıkları çevre dostu bisikletlerle, kıyı bandı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi yayalaştırılmış bölgelerde görev yapan ekipler, kurallara uymayanlara müdahale ediyor.