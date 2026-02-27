İftar bereketi Büyükşehir\'in aşevinden sofralara uzanıyor

Ramazan ayında birlik ve dayanışma ruhunu büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerinde hizmet anlayışı doğrultusunda kentin farklı noktalarında kurduğu Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere her gün 15 bin kişilik ücretsiz iftar yemeği ulaştırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 30 ilçede iftar sofraları kurmaya devam ederken, Kent Lokantaları ve Danışma ile Dayanışma Noktaları aracılığıyla da vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor. Kent genelinde dört farklı noktada hizmet veren Kent Lokantalarında ücretsiz iftar menüsü uygulanıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan 15 bin kişilik iftar yemeği, Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla yurttaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

"Ramazanda bu görevi yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde 12 yıldır gıda mühendisi olarak görev yapan Gökhan Koldaş, üretimlerin hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Koldaş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak Dayanışma ve Danışma Noktaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine her gün 15 bin kişilik iftar yemeği sunuyoruz. Alanında uzman ustalarımızla hazırlanan lezzetli yemekler, iftar saatinde sıcak şekilde ailelere ulaştırılıyor. Başkanımız sosyal yardımlara büyük önem veriyor. Ramazan ayında bu görevi yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bize çok çalışmak yakışır"

Ballıkuyu Dayanışma Noktası'nda görev yapan Filiz Işık, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü sosyal çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. "Bu çatı altında görev yapmaktan gurur duyuyorum. Aşevimizin hizmeti gerçekten çok değerli, çünkü vatandaşlarımızın evine sıcak yemek ulaşıyor. Buna katkı sunabildiğim için çok mutluyum. Başkanımızın 'Bize çok çalışmak yakışır' sözü tam da bunu anlatıyor" dedi.

Ramazan ayı öncesinde yemek dağıtımının saat 13.30'da başladığını hatırlatan Işık, "İftar nedeniyle dağıtıma şimdi 17.30'da başlıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Vatandaş memnun

Hizmetten faydalanan vatandaş Berivan Su, "Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Erzak da veriyorlar. Cemil Başkanımıza teşekkürler. Kırtasiye yardımı için de Şehir Kartı'na yükleme yapılıyor. Bebek bezi de alıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi her konuda yanımızda. Yemeklerden de memnunuz" diye konuştu.

Emine Mandaralı, "Hizmetler çok güzel. Yemek de öyle. Başkanımız da herkesi davet ediyor. Çok memnunuz. Yemekler tuzlu değil, çok yağlı da değil. Kolesterol ve tansiyon için çok iyi. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Necla Ünsal, "İki seneden beri yemek alıyorum. Yemekler çok güzel, arkadaşlar yardımcı oluyor. Belediyemizden her türlü yardımı alıyoruz. Hiçbir şikayetimiz yok. Teşekkürler" diye konuştu. - İZMİR