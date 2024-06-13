İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Sendika Eylemi Açıklaması

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine sendika üyesi çalışanların bugün yaptığı eylem ve çıkan arbedeye ilişkin açıklama yaptı. Sendikayla anlaşmazlığa neden olan 'Sosyal Denge Tazminatı'nda talep edilen miktarla sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması gerektiği belirtilen açıklamada "Sözleşmede yasal üst sınırın aşılması belediye yönetimini sorumlu duruma düşürecektir" denildi. Açıklamada, çalışanların eyleminin tamamıyla yasa dışı olduğu kaydedilerek, sorumluların zarara neden olan eylemlerinin yasal inceleme altına alınacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel Sen arasında toplu İş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine bugün sendika üyesi memurlar iş bırakarak Belediye Meclis Salonu önünde eylem yaptı. Memurların salona girmek istemesi nedeniyle güvenlik görevlileriyle memurlar arasında gerginlik yaşanırken, çıkan arbedede bazı görevliler yaralandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

"Meclisin çalışmasını engellemeyi amaçlayan eylem tamamıyla yasa dışıdır"

"Bugün belediyemiz bünyesindeki memurlardan oluşan bir grubun, bağlı oldukları sendikanın yöneticilerinin iş bırakma ve bugün yapılacak belediye meclis toplantısına müdahale etme/engelleme çağrılarına uyarak, meclis salonuna girme girişimleri sırasında yaşanan üzüntü verici olaylar nedeniyle kamuoyumuza açıklama yapma gereği doğmuştur.

1. Yaşanan anlaşmazlık 'Memur Sendikası Tüm Bel Sen' ile belediye yönetimi arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi konusundadır.

2. Kanunen Memurlara Sosyal Denge Tazminatı verilmesi zorunlu tutulmamış, verilip verilmemesi yasa ile kurum yönetiminin kararına bırakılmış, ancak yasal bir 'üst sınır' getirilmiştir.

3. Yasal sınırı aşan Sosyal Denge Tazminatları'na ilişkin 2022 ve 2023 Sayıştay ilam ve sorgularında kamu zararı tespitinde bulunulmuştur.

4. Belediye başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirmede, son Sayıştay denetiminde savunma istenmesi, ayrıca yakın süreçte bir af olasılığının bulunmaması nedeniyle, memur sendikası ile yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesinde yasalarca belirlenmiş üst sınırdan tazminatın ödenmesinin doğru olacağı kanaatine varılmıştır.

5. Sendikanın talep ettiği miktarla bir sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması veya memur sendikalarının talep ettiği rakamlara çekilmesi gerekmektedir. Sözleşmede yasal üst sınırın aşılması belediye yönetimini sorumlu duruma düşürecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 6000'den fazla memura çıkarılacak zimmet tüm taraflar için sıkıntı verici sonuçlar doğurabilecektir.

6. Sosyal Denge Tazminatı'nda yasal sınırı aşmama kararımıza karşı doğan memnuniyetsizlik nedeniyle, bugün mesai saatlerinde, belediye hizmet binası içinde, belediyenin ve meclisin çalışmasını engellemeyi amaçlayan eylem tamamıyla yasa dışıdır. Sorumluların zarara sebep olan eylemleri yasal inceleme altına alınacak, kanıtlar ve tutanaklar teftiş kurulunca değerlendirilecektir. Ayrıca bazı çalışanlarımızın maruz kaldığı davranışlar ve fiziksel müdahaleler nedeniyle kişisel olarak adli makamlara şikayetlerinin olacağı da anlaşılmaktadır. Tüm şikayetler belediye yönetimince de dikkatle takip edilecektir.

7. Eylemler sırasında gerçekleşen meclis toplantısında belediye yönetimini memurlara yasal sınırı geçmeyen SDT teklif ettiği için eleştiren Ak Partili meclis üyelerinin fırsatçılıkları bizi şaşırtmamıştır. Eleştirdikleri SDT'ye yasal bir üst sınır konması bizzat iktidarın kendisinin koyduğu kanundur, kuraldır. Ayrıca ülkede hiç bir Ak Partili belediye yasal üst sınırı geçen SDT ödemesi yapmamaktadır. Hatta iktidarın belediyelerinin çoğu memurlara hiç bir sosyal denge tazminatı ödememektedir. Ak Parti hükümetinin yapacağı bir yasal düzenleme bizim yasaya karşı davranmamızın önüne geçecek, memurların da düşük ücret sorununu çözecektir. Temmuz ayında yapılacak memur maaş artışı memurlarımızın ücret mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümetin kullanabileceği çok yakın tarihli bir fırsattır. Ülkede enflasyonun, pahalılığın, işsizliğin giderilmesi durumunda zaten kimsenin yeterli ücret alamadığı için eylem yapmasına da gerek bırakmayacaktır. Bu önemli hususu da her fırsatı değerlendirme çabası içindeki Ak Partili meclis üyelerine önemle hatırlatmak isteriz."