İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin 100. Yıl Kitap Kulübü İlk Buluşmasını Gerçekleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyetin yüzüncü yılına ithafen kurduğu 100. Yıl Kitap Kulübü'nün ilk buluşması, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlendi. Kitap Kulübü'nün onur konukları, gazeteci-yazar Zeynep Oral ve şair Gülce Başer oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 100. Yıl Kitap Kulübü, ilk buluşmasını bir söyleşi etkinliğiyle yaptı. Kulübün ilk konukları Zeynep Oral ve Gülce Başer'di. Şair Gülce Başer'in kolaylaştırıcılığını üstlendiği söyleşisinin konusu ise Zeynep Oral'ın yakın zamanda yayınlanan kitabı "Anadolu'da Bir Devrimci Prenses" oldu.

KULÜP KATILIMCILARINA KİTAP HEDİYESİ

İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Üyeleri ve "Genç İzmir" gönüllülerinin de katılımıyla yapılan söyleşiye, kötü hava koşullarına rağmen yoğun ilgi vardı. Kitapseverler tarafından dikkatle izlenen söyleşide, 100. Yıl Kitap Kulübü katılımcılarına Zeynep Oral'ın kitabı da hediye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürü Adalet Okhan, söyleşi sonunda Zeynep Oral ve Gülce Başer'e 100. yıla özel olarak üretilmiş kahve fincanlarını takdim etti. Kitap Kulübü katılımcısı olarak etkinliğe katılan Gençlik Belediyesi Başkanı Kaan Levent Bozdağ ve Başkan Yardımcısı Şengül Özgüler de onur konuklarına çiçek verdi.

"YENİ ETKİNLİKLERİ İPLE ÇEKİYORUZ"

100. Yıl Kitap Kulübü ve söyleşi etkinliğine dair düşüncelerini sorduğumuz Kaan Levent Bozdağ, "Cumhuriyet kenti İzmir'de 100. yıla özel böyle bir kulübün kurulması ve gençlerin bu kulübe katılımda öncülük etmesi çok önemli. Bugün Zeynep Hanım ile 19. Yüzyıl Avrupası ve Anadolu'su üzerine harika bir sohbet gerçekleştirdik. Daha nice söyleşileri ve buluşmaları heyecanla bekliyoruz" dedi. Şengül Özgüler ise düşüncelerini, "Zeynep Oral ile kitabı vasıtasıyla bize tanıştırdığı Prenses Cristina üzerine sohbet etmek çok keyifliydi. 100. Yıl Kitap Kulübü'nün bundan sonra başka yazarlara, başka kitaplara ve hikayelere ev sahipliği yapacağı yeni etkinlikleri iple çekiyoruz" diye konuştu.

HERKES OKUSUN DİYE

Söyleşinin ardından, 100. Yıl Kitap Kulübü etkinliklerinin panel, söyleşi, imza günleri, edebiyat yarışmaları, müze, kütüphane gezileri, çocuklar için okuma atölyeleri gibi birbirinden renkli ve keyifli buluşmalarla devam edeceği duyuruldu ve tüm kitapseverler 100. Yıl Kitap Kulübü'ne katılmaya davet edildi.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm yaş gruplarında kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kütüphane kültürünü aşılamak amacıyla hayata geçirilen 100. Yıl Kitap Kulübü için kayıtlar devam ediyor. 7 yaş üzeri okurların katılımına açık Kitap Kulübü'ne https://www.izmir.bel.tr/tr/KitapKulubu/Index/4151 kayıt linki ya da bizizmir.com üzerinden başvuru yapılabiliyor.