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İzmir Büyükşehir Belediyesi, otomotiv sektöründe kadın ustalar yetiştirdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, otomotiv sektöründe kadın ustalar yetiştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle otomotiv alanında açtığı kurslarda 41 kadın mezun verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mezun olan kadınlarla bir araya gelerek onları tebrik etti ve başarılarının takdir edileceğini söyledi.

26.12.2023 - 23:37,
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sabancı Vakfı ve İnci Vakfı iş birliğiyle otomotiv alanında dört branşta verilen kursların kadın mezunlarıyla bir araya geldi. Başkan Soyer, "Otomotivde kadının adı yoktu. O nedenle siz Türkiye'deki birçok genç kadın için model ve umut olacaksınız. İzmirli olmakla bir kez daha gurur duyduk" dedi.

Meslek Fabrikası'nda açtığı kurslarla birçok kadının hayatına dokunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, otomotiv sektörüne de kadın ustalar yetiştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sabancı Vakfı ve İnci Vakfı işbirliği ile "otomotiv" alanında 4 branşta kurs açıldı. 41 kadın kursiyer mezun oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kursiyer kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti.

SOYER: GURUR DUYDUK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sadece kendiniz için değil, Türkiye'deki birçok genç kadın için model ve umut olacaksınız. Bu toplumda erkek egemen iş alanları var. Peki, neden otomotivde kadının adı yoktu? Siz bu hikayeyi değiştiren öncülersiniz. Çok kıymetli bir şey. Bize düşen de, başarınızı takdir edip o başarının ekmeğe dönüşmesini sağlamak. 15 arkadaşımız Büyükşehir'de istihdam edilecek. İzmir Ticaret Odası bünyesindeki meslek komitelerinde, İnci'de, Sabancı'da ve birçok yerde sizlerin istihdamı için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Her birinizle iftihar ediyoruz. İzmirli olmakla bir kez daha gurur duyduk" şeklinde konuştu.

"ÇOK KIYMETLİ"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İzmir Koordinatörü Güvenç Küçüktak da "Bundan sonraki süreçte sizlerin hak ettiğiniz iş koşullarına yerleşmeniz için tüm kurumlar ellerinden geleni yapacaklar" diye konuştu. Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Kaya, "Bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum. Erkek egemen bir meslek dalına el atmış olmanız bizler için çok kıymetli" dedi.

"ELİMİZDEN GELMEYECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

Kursiyer Irmak Bilge ise duygularını "Biz bu yola çıktığımızda erkek işi dedikleri için tereddütlerimiz vardı. 1,5 ay eğitim sürecimiz oldu. Yaptık ve başardık. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor" dedi. Bir diğer kursiyer Merve Güngör, "Asıl mesleğim aşçı yardımcılığı. Bu kursa geldiğimden beri araba tamir edebiliyorum. Çok fazla şey öğrendim. Başarılı olacağıma inanıyorum. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Elimizden gelmeyecek hiçbir şey yok. Artık çok daha güçlüyüz" sözleriyle dile getirdi.

KURS BRANŞLARI

Kursiyerler; "Otomotiv Lastik Onarımcısı/ Fren Test Ayarcılığı/ Rot Balans Ayarcılığı", "Oto Elektrikçisi/ Otomotiv Klima Bakım Onarımı", "Otomotiv Kaynakçısı", "Yağ - Filtre Değişimi/ Yıkama ve Kuru Yağlama" branşlarında eğitim aldı. Ayrıca kursların öğretmen, demirbaş ve sarf malzeme giderleri ihtiyacının tamamı UNDP tarafından karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, otomotiv sektöründe kadın ustalar yetiştirdi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, otomotiv sektöründe kadın ustalar yetiştirdi - Son Dakika


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