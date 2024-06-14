İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen hayvanları tahliye etti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'da çıkan yangının etkilediği Bornova Belediyesi Geçici Bakımevi'ndeki kedi ve köpekleri tahliye ederek Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ne aldı. 22'si yavru olmak üzere 106 köpek ve 33 kedi İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kontrol altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri dün Bornova'da bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale etti. Bornova Belediyesi Geçici Bakımevini de etkileyen yangın kısa sürede kontrol altına aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, burada bulunan kedi ve köpekleri tahliye ederek, PAKO Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ne getirdi. 22'si yavru olmak üzere 106 köpek ve 33 kedi, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı. 55 hayvanın duman ve yüksek ısıdan etkilendiği belirlendi.

Tedavileri süren hayvanlar bir süre daha PAKO'da konuk edilecek. - İZMİR