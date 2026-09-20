İzmir Büyükşehir, Çeşme\'de kıyı ve deniz dibi temizliğinde 1,5 ton atık topladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararası Kıyı Temizliği" etkinlikleri kapsamında Çeşme Yıldızburnu Balıkçı Barınağı'nda kıyı ve deniz temizliği yaptı. Dalgıçların deniz tabanında, ekiplerin kıyıda yürüttüğü çalışmalarda plastik şişeler, metal parçaları ve çeşitli evsel atıkların da aralarında bulunduğu yaklaşık 1,5 ton atık toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kıyılarını ve deniz ekosistemini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup-ICC) etkinlikleri kapsamında bu kez Çeşme'de kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Çeşme Belediyesi ve Yıldızburnu Balıkçı Barınağı ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, TURMEPA ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi de destek verdi. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan da çalışmaya katıldı.

YÖRÜK: "DENİZLERİMİZİN ÇÖP ALANINA DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, deniz kirliliğinin önemli bölümünün insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkati çekti. Yörük, temizlik çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün kıyıdan ve deniz tabanından plastik şişelerden metal parçalara kadar çok farklı türde atık çıkardık. Kısa bir çalışma sonucunda yaklaşık 1,5 ton atık toplanması, aslında bize önemli bir mesaj veriyor. Denizlerimizin çöp alanına dönüşmesine izin vermemeliyiz. Denizlere ulaşan atıklar yalnızca görüntü kirliliğine yol açmıyor, deniz canlılarını ve kıyı ekosistemini de tehdit ediyor. Ekiplerimizle temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz ancak kalıcı çözüm, atıkların denize ulaşmasını önlemek. Yurttaşlarımızdan da kıyılarımızı ve denizlerimizi koruma konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

DALGIÇLAR DENİZ TABANINI TEMİZLEDİ

Çalışmalar karada ve denizde eş zamanlı yürütüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyıda temizlik yaparken, İzmir İtfaiyesi AKS dalış ekipleri de deniz tabanındaki atıkları çıkardı. Çalışmalarda plastik şişeler, ambalaj atıkları, metal parçaları ve çeşitli evsel nitelikli atıkların da aralarında bulunduğu yaklaşık 1,5 ton atık toplandı. Deniz tabanından çıkarılan atıklar kıyıda bir araya getirilerek kirliliğin boyutuna dikkat çekildi. Toplanan atıklar, ayrıştırılmak ve uygun şekilde bertaraf edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

TEMİZ DENİZ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Dünyanın farklı ülkelerinde eş zamanlı çalışmalarla gerçekleştirilen Uluslararası Kıyı Temizliği etkinlikleri, denizlere ulaşan atıkların azaltılmasına ve kıyı kirliliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor. Çeşme'deki çalışma da yerel yönetimleri, meslek kruluşlarını ve sivil toplum örgütlerini temiz hedefinde buluşturdu.