İzmir Büyükşehir, Çeşme'de kıyı ve deniz dibi temizliğinde 1,5 ton atık topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir, Çeşme'de kıyı ve deniz dibi temizliğinde 1,5 ton atık topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir, Çeşme\'de kıyı ve deniz dibi temizliğinde 1,5 ton atık topladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kıyı Temizliği kapsamında Çeşme Yıldızburnu Balıkçı Barınağı'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. Dalgıçlar deniz tabanında, ekipler kıyıda çalıştı; plastik ve metal atıkların da aralarında bulunduğu yaklaşık 1,5 ton atık toplandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararası Kıyı Temizliği" etkinlikleri kapsamında Çeşme Yıldızburnu Balıkçı Barınağı'nda kıyı ve deniz temizliği yaptı. Dalgıçların deniz tabanında, ekiplerin kıyıda yürüttüğü çalışmalarda plastik şişeler, metal parçaları ve çeşitli evsel atıkların da aralarında bulunduğu yaklaşık 1,5 ton atık toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kıyılarını ve deniz ekosistemini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup-ICC) etkinlikleri kapsamında bu kez Çeşme'de kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Çeşme Belediyesi ve Yıldızburnu Balıkçı Barınağı ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, TURMEPA ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi de destek verdi. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan da çalışmaya katıldı.

YÖRÜK: "DENİZLERİMİZİN ÇÖP ALANINA DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, deniz kirliliğinin önemli bölümünün insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkati çekti. Yörük, temizlik çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün kıyıdan ve deniz tabanından plastik şişelerden metal parçalara kadar çok farklı türde atık çıkardık. Kısa bir çalışma sonucunda yaklaşık 1,5 ton atık toplanması, aslında bize önemli bir mesaj veriyor. Denizlerimizin çöp alanına dönüşmesine izin vermemeliyiz. Denizlere ulaşan atıklar yalnızca görüntü kirliliğine yol açmıyor, deniz canlılarını ve kıyı ekosistemini de tehdit ediyor. Ekiplerimizle temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz ancak kalıcı çözüm, atıkların denize ulaşmasını önlemek. Yurttaşlarımızdan da kıyılarımızı ve denizlerimizi koruma konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

DALGIÇLAR DENİZ TABANINI TEMİZLEDİ

Çalışmalar karada ve denizde eş zamanlı yürütüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyıda temizlik yaparken, İzmir İtfaiyesi AKS dalış ekipleri de deniz tabanındaki atıkları çıkardı. Çalışmalarda plastik şişeler, ambalaj atıkları, metal parçaları ve çeşitli evsel nitelikli atıkların da aralarında bulunduğu yaklaşık 1,5 ton atık toplandı. Deniz tabanından çıkarılan atıklar kıyıda bir araya getirilerek kirliliğin boyutuna dikkat çekildi. Toplanan atıklar, ayrıştırılmak ve uygun şekilde bertaraf edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

TEMİZ DENİZ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Dünyanın farklı ülkelerinde eş zamanlı çalışmalarla gerçekleştirilen Uluslararası Kıyı Temizliği etkinlikleri, denizlere ulaşan atıkların azaltılmasına ve kıyı kirliliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor. Çeşme'deki çalışma da yerel yönetimleri, meslek kruluşlarını ve sivil toplum örgütlerini temiz hedefinde buluşturdu.

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiEtkinlikPlastikGüncelÇeşmeİzmirYerelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Sungurlu’da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı Ses tellerine sülük yapışmış Sungurlu'da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı! Ses tellerine sülük yapışmış
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
10:50
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
10:09
İran’dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış “Şartlar yerine gelmezse...“
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! "Şartlar yerine gelmezse..."
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 11:33:12. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir, Çeşme'de kıyı ve deniz dibi temizliğinde 1,5 ton atık topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement