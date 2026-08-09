İzmir Çiftçileri Üretimden Çekiliyor - Son Dakika
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İzmir Çiftçileri Üretimden Çekiliyor

İzmir Çiftçileri Üretimden Çekiliyor
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Kınık'ta çiftçiler, girdi maliyetleri ve düşük fiyatlar nedeniyle iflas noktasına geldi.

Haber: Osman BEKAR

(İZMİR)- İzmir'in Kınık ilçesinde domates, biber, pamuk ve mısır üretimi yapan çiftçiler, "artan girdi maliyetleri, düşük ürün fiyatları ve iklim koşullarının neden olduğu verim kaybı nedeniyle üretimden çekilme noktasına geldiklerini" söyledi. 20 yıllık çiftçi Sefa Köken, "Her sene umutlarımızı toprağa ekiyoruz ama her yıl borçlarımız daha da büyüdü. Tarlaları, traktörleri, ekipmanları sattık. Hiçbir şey kalmadı" dedi.

İzmir'in Kınık ilçesinde tarımsal üretim yapan çiftçiler, artan girdi maliyetleri ile ürünlerini sattıkları fiyatlar arasındaki makasın her geçen yıl daha da açıldığını belirterek, "üretimden çekilme noktasına geldiklerini" söyledi. Özellikle domates ve biber üreticileri, yüksek maliyetlere karşın ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kınık'ta 20 yıldır çiftçilik yapan Sefa Köken, üreticilerin yıllardır borç sarmalı içerisinde olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef çiftçilikten de hiçbir çiftçi kazanamıyor. Çalışarak, üreterek batıyoruz. Her sene 'Acaba bu sene tutar mı?' umuduyla topraklara umutlarımızı ekiyoruz, borçlarımızı kapatacağız diye. Fakat her yıl ektikçe borçlarımız daha çok büyüdü. Tarlaları sattık, traktörleri sattık, ekipmanlarımızı sattık ve hiçbir şey kalmadı. Tamamen çiftçi, üretici çalışarak yok olup gitti" diye konuştu.

"ÜÇ YILDIR DOMATES AYNI FİYATA SATLIYOR"

Köken, domatesin yaklaşık üç yıldır aynı fiyattan satıldığını belirterek, "Burada domates, pamuk ve mısır ekenler kesinlikle bir şey kazanmıyor. Kazanamadığı için de insanlar maliyeti yüksek olmasına rağmen bir nevi kumar olarak domates ve bibere yöneliyor. Fakat domatesin maliyeti gerçekten çok yüksek. Üç yıldan bu yana hep aynı fiyata domates veriyoruz. Salçalık domatesi 4,5 TL'ye, vadeli olarak satıyoruz. Ekim-Aralık vadeleri oluyor. Kurutmalık ürünleri de yaklaşık 6,80 TL gibi bir fiyata veriyoruz. Seçilen ürünleri kurutmaya getiriyoruz, geriye kalanları da fabrikaya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİNİ SATACAK BİR ŞEYİ KALMADI"

Üreticilerin artık ellerindeki varlıkları satarak borçlarını kapatmaya çalıştığını aktaran Köken, tarımsal üretimin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi. Köken, "Çiftçilerin bu sene gerçekten son senesi. Artık satacak bir şeyleri kalmadı. Bittiği tescillendi, bitti artık çiftçiler. Çünkü hiç kimse yanımızda değil. Ne ziraat odaları olsun ne ilçeyi yönetenler olsun... Hiç kimse çiftçinin yanında değil ve yok olup gittik. Göz göre göre koskoca bir ilçe yok oluyor, koskoca bir ülke yok oluyor ve hiçbir şekilde önlem alınmadı" diye konuştu.

Çiftçilerin ağır çalışma koşullarına da dikkat çeken Köken, üreticilerin günün büyük bölümünü tarlada geçirdiğini söyledi.

"REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Bu yıl iklim koşullarının da üreticiyi olumsuz etkilediğini anlatan Köken, rekoltenin yaklaşık yarı yarıya düştüğünü belirterek, "Fiyat zaten çok kötü. Rekoltenin de düşmesiyle tamamen çiftçi belini büktü ve tamamen yok oldu. Artık insanlar toprağa küstü" dedi.

"DEKAR BAŞINA 70 BİN LİRA MALİYET"

Kınık'ta çiftçilik yapan 48 yaşındaki Ahmet Mısırlıoğlu da üreticinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların geldiği noktayı anlattı.

Mısırlıoğlu, "Baba mesleği olan çiftçilikle uğraşıyorum. Dekar başına 70 bin lira gibi bir maliyeti var domatesin. İçinden çıkan mahsul 50-55 bin lirayı toplamıyor. Çiftçi son günlerini yaşıyor. Banka borçları zaten gırtlağımıza kadar geldi" dedi.

Çiftçinin ürünü ile sanayide oluşan fiyat arasındaki farka dikkati çeken Mısırlıoğlu, "Bizim tarlamızdayken çiftçi malı bir nevi enayi malı. Bizden çıktığı anda sanayi malı oluyor. Bizim satmış olduğumuz salçalık domatesin küspesi hayvancıya iki katı fiyata satılıyor. Ne diyeyim? Diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne için çalışıyoruz? Rızk için, ekmek için, gelecek için" diyen Mısırlıoğlu, çiftçinin geleceğe ilişkin umutlarını kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Zaten yarını düşünemiyorsun. Çiftçilik, ufak olan çiftçi yok, zaten bitti. Büyük büyüklerin eline geçti. Bundan sonra babam malını satıp da gidip bir işe mi gireriz? Elli yaşından sonra zaten beni işe alan da olmaz. Bildiğim iş bu. Allah bütün çiftçilerin yardımcısı olsun."

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Ekonomi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Çiftçileri Üretimden Çekiliyor - Son Dakika

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