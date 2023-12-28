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İzmir Çiğli Tramvayı 2024'te hizmete açılıyor - Son Dakika
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İzmir Çiğli Tramvayı 2024'te hizmete açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çiğli Tramvayı'nın yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. 2024 yılı Şubat ayında seferlere başlayacak olan tramvay hattı, 11 km uzunluğunda ve 14 durağa sahip olacak. Çiğli Tramvayı, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştırarak trafiği rahatlatacak.

28.12.2023 - 11:16,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmalarının sonuna gelinen Çiğli Tramvayı 2024 yılının Şubat ayında seferlere başlıyor.

Raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nda sona yaklaştı. Artık son dokunuşların yapıldığı Çiğli Tramvayı 2024 yılının Şubat ayında açılıyor. 72 milyon 277 bin Euro'luk yatırımla tamamlanacak Çiğli Tramvayı'nda çevre düzenlemeleri ve sinyalizasyon çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

11 KM'LİK HAT, 14 DURAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci ekonomik ve konforlu kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak önemli projelerinden Çiğli Tramvayı'nın inşaatı kapsamında hattı Karşıyaka Tramvayı'na bağlayacak yaya ve bisiklet yolunu da içeren 750 metre uzunluğunda viyadük, 6 trafo binası, 14 adet durak ve 11 kilometrelik hat imalatını (22 bin 600 metre ray montajı) tamamladı.

RİNG YAPACAK

Çiğli Tramvayı hattının temeli 2021 yılının Şubat ayında atıldı. 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşan hat, Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet verecek. İZBAN ile yolcu entegrasyonunun yapılacağı Semra Aksu Caddesi yayalaştırıldı. Çiğli Tramvay Hattı'nın Karşıyaka hattı ile bağlantısı Karya Kavşağı'nda sağlandı. Hat, yapılan viyadük üzerinden Ekol Kavşağı'na, oradan da Atatürk Caddesi'ne doğru ilerleyecek. Atatürk Caddesi'nden Semra Aksu Caddesi'ne, oradan da Eski Havaalanı Caddesi ile Doğa Koleji kavşağına, devamında Çiğli Devlet Hastanesi ve Ata Sanayi Bölgesi'nden geçerek Evka-5 kavşağına gelecek. Oradan da Atatürk Organize Sanayi Bölgesine ulaşılacak. AOSB içerisinden Katip Çelebi Üniversitesi'ne ulaşan hat, AOSB içerisinde devam ederek Nazım Hikmet Ran Caddesi'ne ve yeniden Ekol Kavşağı'na gelerek ringini tamamlayacak. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.

İzmir Çiğli Tramvayı 2024\'te hizmete açılıyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Çiğli Tramvayı 2024'te hizmete açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Çiğli Tramvayı 2024'te hizmete açılıyor - Son Dakika
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