İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları yoğun katılımla gerçekleşti

İzmir\'de 1 Mayıs kutlamaları yoğun katılımla gerçekleşti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

01.05.2024 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti. Mitingin ardından müzik grubu Moğollar konser verdi.

Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Kent merkezinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, işçiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri; Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 4 koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar alana polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından geçtikten sonra girdi. Oluşturulan miting alanında 1 Mayıs'a dair mesajlar veren Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "1 Mayıs emeğin, alın terinin, barışın, demokrasinin ve güvenli bir gelecek için dayanışmanın günüdür. 2024 1 Mayıs' ın da Anayasa'mızda tanımlanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin işler hale gelmesi için; eşitlik, demokrasi ve adalet için mücadelemizi inatla, ısrarla ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Gelecek, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin ellerinde yükselecektir" ifadelerine yer verdi.

Miting, müzik grubu Moğollar konseriyle son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gündoğdu Meydanı, 1 Mayıs, İzmir, Etkinlikler, Müzik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement