İzmir'de 114 eğlence mekanına sahte alkol baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de 114 eğlence mekanına sahte alkol baskını

İzmir\'de 114 eğlence mekanına sahte alkol baskını

İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 114 alkollü eğlence mekanında sahte alkol bulundu. Denetimler sonucunda 69 bin 360 litre açık/sahte muhtelif içki, 4 bin 308 şişe kaçak/sahte muhtelif içki ve 5 bin 871 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi. İl genelinde sahte alkol satışı ve ticaretiyle mücadele devam edecek.

28.02.2024 19:10  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 114 eğlence mekanına sahte alkol baskını

İZMİR - İzmir'de, polis ekipleri tarafından toplam 114 alkollü eğlence mekanında denetim yapılırken, il genelindeki denetimlerde toplam 69 bin 360 litre açık/sahte muhtelif içki, 4 bin 308 şişe kaçak/sahte muhtelif içki ve 5 bin 871 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat tarihinde Konak ilçesinde 53 alkollü eğlence mekanında insan sağlığına çok ciddi zararları olan, sahte etil alkol satışı ve ticareti ile üretimine yönelik depo ve mobil depo olarak kullanılan yerlere denetim gerçekleştirdi.

İl genelinde sahte etil alkol satışı ve ticareti ile üretimine yönelik depo ve mobil depo olarak kullanılan yerlere yönelik yapılan bu operasyonlarda 69 bin 360 litre açık/sahte muhtelif içki, 4 bin 308 şişe kaçak/sahte muhtelif içki ve 5 bin 871 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak Şubat ayı başından itibaren toplam 114 eğlence mekanı sahte alkol konularına ilişkin denetleme yapıldığı aktarılırken, sahte içki imalatı ve ticaretiyle mücadelenin süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

İzmir, Güvenlik, Suç, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 114 eğlence mekanına sahte alkol baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:55:33. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 114 eğlence mekanına sahte alkol baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement