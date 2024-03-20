İzmir\'de 120 dakika ücretsiz ulaşım teklifi reddedildi

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İzmir'de yurttaşların ulaşım hizmetlerinden 120 dakika boyunca ücretsiz faydalanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ne sunulan teklif bir kez daha reddedildi. Karara Başkan Tunç Soyer, "Hemşehrilerimizin yararına olacağını düşündüğümüz bir hizmet daha siyasi çıkarlar uğruna engellenmiştir" sözleriyle tepki gösterdi.

ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş., İZDENİZ, İZTAŞIT ve İZBAN işletmelerinden oluşan entegre toplu ulaşımda, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde yapılacak aktarmalardan ücret alınmamasını öngören düzenleme teklifi, toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Teknik Kurulu'nda alınan kararla, genel kurula sevki reddedildi. Teklif, Mart ayı başında gerçekleştirilen genel kurul toplantısında oy çokluğu ile teknik kurula sevk edilmişti.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YARARINA OLACAK BİR HİZMET DAHA SİYASİ ÇIKARLAR UĞRUNA ENGELLENMİŞTİR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Beledihye Başkanı Tunç Soyer, "Toplu ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma sistemine ilişkin teklifimiz UKOME teknik kurulundan malesef geçmedi. Aynı kurulda daha önce bu teklife oybirliği ile olumlu oy veren merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri bu kez nedense teklifin genel kurula sevkine izin vermemiştir. Hemşehrilerimizin yararına olacağını düşündüğümüz bir hizmet daha siyasi çıkarlar uğruna engellenmiştir. Meseleyi, kıymetli İzmir halkının ve kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum" ifadelerini kullanarak karara tepki gösterdi.

BAŞKAN TUNÇ SOYER MÜJDELEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 120 dakika ücretsiz aktarma sistemi müjdesini, 17 Şubat'ta Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen, 23 otobüsün daha ESHOT filosuna katıldığı törende vermişti. Soyer, "Toplu ulaşımda 90 dakika değil, 120 dakika ücretsiz aktarma sistemi için gerekli çalışmaları başlattık. İzmirliler artık tek biniş ücretiyle 120 dakika boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. Karar, UKOME'de kabul edildikten sonra Mart ayında uygulamaya girecek" demişti.