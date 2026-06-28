İzmir\'in mirası çocuklarla geleceğe taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültürel miras bilinci kazanması amacıyla başlattığı projeyle bir yılda 1250 çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Atölyelerden arkeolojik kazılara, müze gezilerinden Kemeraltı zanaatlarına uzanan etkinliklerle çocuklar İzmir'i yaşayarak keşfediyor.

İzmirli çocuklar, yaşadıkları kenti bizzat deneyimleyerek öğreniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların kentlerini daha yakından tanımaları ve kültürel miras bilinci kazanmaları amacıyla Çocuklara Yönelik Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Projesi'ni hayata geçirdi. Bir yılda 1250 çocuğa ulaşılması hedeflenen proje kapsamında çocuklar; atölyeler, kazı çalışmaları, müze ve ören yeri gezileri ile Kemeraltı'nın geleneksel zanaatlarını tanıyarak İzmir'in tarihini ve kültürel değerlerini yaşayarak öğreniyor.

Eser üretiyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında 6-14 yaş aralığındaki çocuklara tarih, kültürel miras, koruma ve kentlilik bilinci kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında düzenlenen üç ayrı atölyede çocuklar kültürel mirası yenilikçi ve interaktif yöntemlerle öğrenirken, kazı etkinlikleri ile müze ve ören yeri gezilerine katılıyor, Kemeraltı'na ait zanaatları tanıyarak eser üretiyor.

Üç ana başlıkta yenilikçi atölyeler

Ücretsiz yapılan proje kapsamında üç ana atölye başlığı planlandı. Kültürel Mirasın Koruyucuları Atölyesi'nde çocuklar, kültürel mirasın ne olduğunu, neden korunması gerektiğini ve UNESCO Dünya Mirası gibi kavramları yaşlarına uygun, yenilikçi ve interaktif yöntemlerle öğreniyor. Drama, hikaye oluşturma, görsel materyaller ve uygulamalı etkinliklerle çocukların bu kavramları ezberlemesi değil, benimsemesi amaçlanıyor. Minik Arkeologlar Atölyesi'nde çocuklar arkeolojiyle tanışıyor; kazı etkinlikleri, müze ve ören yeri gezileri, kostümler, kutu oyunları ve deneyim odaklı çalışmalarla geçmişi keşfediyor.

Geleneksel Zanaatlar Atölyesi'nde ise çocuklar, Kemeraltı aktarlarını, Kemeraltı zanaatlarını, kentin üretim kültürünü ve geleneksel becerileri tanıyor. Seramik, çini boyama, kolaj gibi uygulamalarla çocukların kendi eserlerini üretmeleri sağlanıyor.

"Çocuk dostu kent"

Proje hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Nazlıcan Yiğitoğlu, "Çocuklara İzmir'in tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini, kentlilik bilincini aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızı üç gün boyunca üç farklı atölyede bir araya getiriyoruz. Bu projeyle bir yılda 1250 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuklar atölyelerde çok mutlu oluyorlar. Çocukların atölyelere katılımı, ulaşımı, bilgilendirme süreçleri ve ölçme değerlendirme çalışmalarında aktif rol üstleniyoruz. Dernek eğitim içeriklerinin hazırlanması, eğitmenler, materyaller ve uzman personel desteğiyle sürecin niteliğini güçlendiriyor. Bu projeyi yalnızca bir eğitim faaliyeti olarak görmüyoruz. Aynı zamanda çocuk dostu kent vizyonumuzun bir parçası. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu kapsayıcı ve çocuk odaklı yerel yönetim anlayışı doğrultusunda çocukların kültürle, bilimle, sanatla ve kent yaşamıyla daha güçlü bağlar kurmasını önemsiyoruz" dedi.

"İzmir'i daha iyi tanıdım"

Atölyelere katılan 9 yaşındaki Dicle Su Kök "Etkinliklere katıldık, antik kentleri öğrendik. Eski dönem kıyafetlerini girdik, defne yaprağı tacı yaptık. Normalde İzmir'i bilmiyordum. Bu gezinin faydası oldu. İzmir'i daha iyi tanıdım. Bu gezi çok eğlenceliydi. Çok keyif aldım, mutluyum" derken, 10 yaşındaki Münir Elhammut ise "Agora'yı hiç görmemiştim, ilk kez geliyorum. Çok iyi bir yermiş. Çok güzel bir gün geçiriyorum. Tarihi yapıları öğrendim" dedi. 10 yaşındaki Rüveyda Dağtekin ise "Çok güzel bir yere geldik. İyi ki de gelmişiz. Ben buraya hep dışarıdan bakıyordum. Çok güzel bir gün geçiriyorum, iyi ki gelmişim" sözlerine yer verdi.

"Kendimi çok iyi hissettim"

9 yaşındaki Zehra Kondu "Agora'ya geldik, burada tarihi kemerleri öğrendik, mozaiklere baktık. Öğretmenler bize eski yapıları anlattı. Çok güzel bir gün geçiriyorum" derken, 10 yaşındaki Alperen Yıldız, "Bir sürü yer gezdik, tarihi eserleri gördük. Bu üç günde İzmir'i tanımış oldum, Konak'ı tanımış oldum" diye konuştu. 9 yaşındaki Doğa Dalbudak, "Çömlek yaptık, eski yapıları gezdik, tabloları gördük. VR gözlükle tarihi yerleri gördük. Biz bu gezilerle İzmir'i tanıyoruz" ifadelerini kullandı. 9 yaşındaki Miraç Akdestan da şöyle konuştu: "Arkeolojik kazıları öğreniyoruz. İzmir'i ve tarihi öğreniyorum. Üç gün boyunca kendimi çok iyi hissettim. Burada olmak iyi öğrenmem konusunda faydalı oldu." - İZMİR