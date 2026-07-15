İzmir\'de 15 Temmuz etkinliği: Binlerce kişi Konak Meydanı\'nı doldurdu

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleşen etkinlikte Konak Meydanı vatandaşlar tarafından dolduruldu. Binlerce İzmirlinin tek yürek olduğu etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anıldı.

15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü FETÖ mensuplarının hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 10'uncu yılında İzmir'de anma etkinliği gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlik, Kuran'ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle devam etti. Ardından İzmir Valisi Süleyman Elban'a Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu kapsamında taşınan bayrak teslim edildi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'nden halka seslenişinin ekrana getirilmesi ile sürdü.

Vali Elban, "10 yıl önce tekrar bir Temmuz akşamında bu millet, millet olduğundan, tarih sahnesinden yer aldığı günden bu yana böyle bir büyük ihanet yaşamamıştı. 15 Temmuz 2016 tarihimizin en karanlık Temmuz gecelerinden birisiydi. Milletimiz kendi içinde, sureti haktan görünen, kendileri gibi yaşadığını düşündüğümüz bu milletin kaynaklarıyla, imkanlarıyla, yardımlarıyla, sadakalarıyla, hayırlarıyla sinsi bir şekilde büyümüş, devletin tüm kurumlarına sirayet etmiş ve bu milletin dişinden, tırnağından her türlü imkanlarından artırarak ordusuna aldığı tanklarla, toplarla, F-16'larla yine bu milletin üzerine toplar, mermiler, kurşunlar yağdırdılar. Bu millet, tarihinde olduğu gibi güçlü bir liderlik görürse o iradenin söylediği her şeyi emir sayar ve onu uygulamaktan asla çekinmez. Bu millet, vatanı, devleti, bayrağı ve kutsalları söz konusu olduğunda canını ve hiçbir varlığını gözü kırpmadan feda eder. O gece karanlıklar aydınlığa, sıkıntılar ferahlığa, gecenin zifiri karanlığı nura ve güzelliğe, gece sabaha bu iradeyle, bu fedakarlıkla kavuştu" diye konuştu.

Hain kalkışma ile ilgili üç hususu hatırlatmak istediğine değinen Vali Elban, "Bir tanesi ihanet. 40 yıldan bu yana milletin, devletin kurumlarının içinde sinsi sinsi uluslararası akıl ve şeytani planlarla bu devleti, bu vatanı ele geçirmeye ve efendilerinin isteği doğrultusunda bir sistem kurmaya, bir coğrafya dizayn etmeye çalışan bir grubun, en başta kutsal, milli, bayrak ve tüm hassas değerlerimizi istismar ederek bu milleti sonuna kadar kullandı. Günü geldiğinde bir akrep gibi, 15 Temmuz gecesi hain planını ortaya koydular. Bu millet, vatan, devlet, ezan, bayrak, milli-manevi değerlerimiz tehlike altında diye bir hisse kapılırsa, en başta canı olmak üzere tüm varlığını seve seve feda etmeye hazır. İnsanlar seve seve tankların, paletlerin altına yatıp ezilmeyi göze aldılar. Mermilerin, bombaların üzerine yürüdüler, parçalanmayı göze aldılar. O gece 253 canımız, 253 kahramanımız, 253 yiğidimiz şehit oldu. 2 binin üzerinde, şehadete yürüyen, 'Ben de şehit olmak istiyorum, o şerefle ben de şereflenmek istiyorum' diyen kahramanımız da gazilik rütbesine eriştiler. Rabbimizden bir daha böyle büyük bir ihanetle karşı karşıya kalmamamız konusunda niyazda bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Bugün burada, tarih yazanların evlatları olarak, tarihe sahip çıkmak için buradayız. Milletler geleceği inşa eder. 15 Temmuz, bir milletin imanının, cesaretinin ve bağımsızlık karakterinin adıdır. Onlar silahlarına güvendiler. Millet yüreğine güvendi. Onlar okyanus ötesindeki terör baronuna güvendiler. Millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvendi. Onlar karanlığa güvendiler. Bu aziz millet Allah'a güvendi. Sonunda Tanklar değil millet kazandı" dedi.

"15 Temmuz, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün meydanlarda yeniden yazıldığı gecedir" diye Saygılı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi İzmir, tarihine yakışanı yapmıştır. Meydanlarını boş bırakmamıştır. Milli iradeye sahip çıkmıştır. Demokrasinin yanında durmuştur. İzmirliler o gece şunu göstermiştir: Söz konusu vatansa, söz konusu bayraksa, söz konusu milletse gerisinin hiçbir önemi yoktur. Bizi bir arada tutan sadece siyaset değildir. Bizi bir arada tutan aynı ezana kulak vermemizdir. Aynı bayrağın gölgesinde yaşamamızdır. Aynı vatana 'vatanım' dememizdir. Aynı şehitlikte yan yana yatan evlatlarımızdır. Mübarek şehitlerimizin bize bıraktığı en büyük miras birliktir, kardeşliktir, milli iradedir. Bu emaneti sonsuza kadar yaşatacağız. Cumhurbaşkanımızla bir olan milletimiz iyi biliyor ki Türkiye'nin en büyük gücü tankı, topu değildir. Türkiye'nin en büyük gücü 85 milyonun kardeşliğidir. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar, birliğimizi daim eylesin."

Etkinliğe, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 00.13'te tüm camilerde aynı anda okunacak sala ile son bulacak. - İZMİR