İzmir'de 15 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Yerel

İzmir'de 15 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski sevgilisi tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi. Genç kızın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

17.06.2024 18:34
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 15 yaşındaki eski sevgilisi tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile birlikte babası İ.U.Ç.'nin (54) evine ziyarete gitmişti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulmuştu. Çetinalp'in, eski sevgilisi U.E.Y. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Genç kız için Bayraklı ilçesinde bulunan Gümüşpala Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Öldürülen genç kızın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında Doğançay mezarlığına defnedildi. Çetinalp'in cenazesinde anne Kadriye Kaya, baba İ.U.Ç., arkadaşları ve yakınları yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, Cinayet, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 15 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 15 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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