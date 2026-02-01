İzmir\'de Kuvvetli Sağanak Yağış

Meteoroloji'nin turuncu kodlu yağış uyarısı verdiği İzmir'de kuvvetli sağanak kent genelinde etkili oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri 500 araç ve bin 600 personelle sahada görev yaparken, 153 ve 185 hatlarına gelen 187 su baskını ihbarına anında müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışlara karşı kriz masası da kurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılan İzmir'de gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuz halinde sahaya çıktı. Kent genelinde yol ve kavşaklarda su birikmeleri ile ev ve iş yerlerine yönelik su baskını ihbarları alınırken, ekipler ihbarlara eş zamanlı müdahale etti. Yağışların ardından merkez ilçelerde derelerin akışı normale dönerken, ulaşım güvenliği ve altyapının korunması için çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Metrekareye düşen yağış miktarları

Meteoroloji ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre Çeşme'de metrekareye 35,4 kg, Karaburun'da 28,6 kg, Urla'da 23,5 kg, Kemalpaşa'da 20,8 kg, Aliağa'da 20,6 kg, Buca'da 20,6 kg, Konak'ta 18,2 kg yağış düştü. Yağışlarla birlikte 153 ve 185 Çağrı Merkezlerine saat 17.00'ye kadar toplam 187 su baskını ihbarı yapıldı. İlçe bazında en fazla ihbar Çeşme ve Bornova ilçelerinden geldi.

Kriz masası devrede

İzmir için verilen turuncu alarm nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'nde (AKOM) kriz masası kuruldu. Sahadan gelen verilerin düzenli toplantılarla değerlendirildiği kriz masasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve birimlerin yöneticileri ile temsilcileri yer aldı. Kriz masasında kentin dört bir yanından gelen ihbarlar ve bilgilerle sahadaki ekipler yönlendirilerek, önlemler alındı.

Kriz masası toplantılarını takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, "Turuncu alarm üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kriz masası kurduk. Tüm birimlerimizle burada teyakkuz halindeyiz" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Uzun, "Yağışın gücünü dikkate alarak mümkün olduğunca yolculukların ertelenmesini, trafiğe çıkılmamasını, dere yatakları ve su baskını riski olan alanlardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Her türlü olumsuzlukta HİM 153 ve 112 hatlarından bizlere ulaşabilirler. Tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakan Uzun ayrıca kapanan yollar ve su baskınlarıyla ilgili bilgilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim kanalları üzerinden anlık olarak paylaşılacağını belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerimizi hızla yönlendiriyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin bilgilendirmeyi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ulaşımın aksamaması için yoğun mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, muhtemel su baskınları ve trafik yoğunluğuna karşı kentin tüm kritik noktalarında ekipler görevlendirerek, ulaşımın güvenli şekilde sürmesini sağladı. Ana arterler, alt geçitler ve kavşaklarda yapılan anlık müdahalelerle trafik akışı kesintisiz olarak devam etti. Şehirlerarası ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için de gerekli tedbirler alındı. İzmir'i çevre illere bağlayan ana güzergahlarda ekipler hazır bekletilirken, yağış ve fırtınaya rağmen yolların açık tutulması için aralıksız çalışma yürütüldü. Böylece kentin diğer şehirlerle bağlantısının kopmaması sağlandı.

Merkez ilçelerde yağış şiddetinin azalmasıyla birlikte göllenme yaşanan noktalarda su tahliye çalışmaları tamamlandı. Yapılan müdahalelerin ardından derelerin akışı normale döndü. Kent genelinde an itibarıyla trafiğe kapalı ana bir arter bulunmadığı, riskli noktalarda ise ekiplerin önleyici çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'na su taşıyan Develi Çayı'nın yeniden akmaya başladığı, bu durumun havzada yüzeysel akışı artırdığı belirtildi.

Ekipler kritik alanlarda konuşlandırıldı

Yağışın etkili olduğu saatlerde risk oluşturan noktalar önceliklendirilerek, ekipler bu alanlarda yoğunlaştırıldı. Su birikmesi, trafik aksamaları ve taşkın riskine karşı kritik müdahale alanları başta olmak üzere kent genelinde anlık müdahaleler gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekiplerin yoğun olarak görev aldığı noktalar şu şekilde sıralandı:

"Kemeraltı Havra Sokağı, Uzundere Otoban çıkışı, İsmail Sivri Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Bornova Kemalpaşa Caddesi, Menderes Maydanos Koyu, Menemen Novada AVM önü (geçici süreli trafik düzenlemesi)"

Belirlenen bu noktalarda yapılan çalışmalarla suyun tahliyesi sağlanırken, ulaşımın güvenli ve kontrollü şekilde devam etmesi için gerekli tüm önlemler alındı.

İlçelerde yürütülen çalışmalar

Kent genelinde çok sayıda noktada yol güvenliği ve ulaşımın sağlanması amacıyla müdahaleler gerçekleştirildi. Bornova Kemalpaşa Caddesi No: 263 önünde oluşan çukur nedeniyle güvenlik önlemleri alındığı, trafik güvenliği açısından da çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bayındır Zeytinova Mahallesi ulaşım yolunda afete bağlı göçük temizleme çalışmaları devam ederken, Ödemiş Yılanlı Mahallesi'nde aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması temizlenerek yolun ulaşıma açıldığı, Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde mezarlık alanına moloz akışını önlemek için de New Jersey bariyer döşeme çalışmasının tamamlandığı belirtildi. Urla Barbaros- Kadıovacık arasındaki ulaşım yolunda oluşan çukurların asfalt kırığı ile doldurulduğu, Urla Balıklıova-Karaburun Küçükbahçe ulaşım yolunda yaklaşık 600 metrelik şarampol temizliği ve düzenleme çalışması yapılarak, tıkanıklıkların giderildiği, Dikili Çağlayan Mahallesi ana ulaşım yolunun heyelan riskine karşı yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi. Aliağa Bozköy Mahallesi Adalı Sokak'ta derin çukurlara dolgu çalışması yapılarak yol güvenliği sağlandığı belirtildi.

Tahtalı Barajı'nda sınırlı artış

Son günlerde etkili olan yağışların ardından Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6,13 seviyesine yükseldi. Yetkililer, bu artışın olumlu olmakla birlikte kentin uzun vadeli su güvenliği açısından yeterli seviyede olmadığına, yağışların baraj havzasına düzenli ve sürekli şekilde devam etmesinin önemine dikkat çekti. - İZMİR