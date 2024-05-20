İzmir\'de 19 Mayıs coşkusu: Sıla konseri büyük ilgi gördü

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(İZMİR)- İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleriyle büyük bir coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde ünlü sanatçı Sıla, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Alanı dolduran binlerce İzmirli, sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

İzmirliler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentin dört bir yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutladı. Akşam saatlerinde ise binlerce İzmirli, 19 Mayıs Gençlik Konseri'nde bir araya geldi. DJ performansının ardından ünlü sanatçı Sıla, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. Alanı dolduran İzmirliler sevilen sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Kordon'da oturan yurttaşlar da evlerinin balkonundan bu coşkuya ortak oldu. Konseri izleyen İzmirlilerin görüntülerini kaydeden Sıla, 19 Mayıs'ta İzmir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.