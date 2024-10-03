İzmir\'de 22 Elektrikli Tramvay Alımı İçin İhale Düzenlendi

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında kullanılmak üzere elektrikli tramvay aracı alımı için ihale düzenledi. 22 araçlık ihalede yüzde 60 yerlilik şartı arandı.

Kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi hem Çiğli hem de Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 22 elektrikli tramvay aracı alımı için ihaleye çıktı. Yüzde 60 yerlilik şartının arandığı ihalede yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

Biri yerli biri yabancı iki firma teklif verdi

Kültürpark 2 No'lu Hol'deki toplantı salonunda yapılan ve 22 elektrikli tramvay aracının yanı sıra yedek parça, özel alet ve ekipmanları içeren ihaleye iki firma katıldı. Çin merkezli firma CRRC Zhuzhou Locomotive Co. LTD 3 milyar 576 milyon 565 bin 513, Bozankaya Otomativ Makine İmalat İthalat ve İhracat AŞ 3 milyar 960 milyon liralık teklif verdi. Detaylı değerlendirme ihale komisyonu tarafından yapılarak karar verilecek. İhalenin sonlanmasının ardından, kazanan firma çalışmalara başlayacak. Sözleşmenin imzalanması sonrası, ilk iki araç 20 ay sonra teslim alınacak. Araçların tümü 26 ay içinde teslim edilmiş olacak. Yeni tramvay araçları ile birlikte üç hatta hizmet veren tramvay aracı sayısı 60'a çıkacak.

Finansman ING Almanya'dan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ICIEC (İslami Yatırım Sigortası ve İhracat Kredi Kuruluşu) garantisi altında ING Almanya ile yetkilendirme mektubu imzaladı. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir, ING Almanya ile Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi, Konak-Karşıyaka Tramvayı, Raylı Sistem Vagon Alımı, Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı Yapım İşi gibi projelerde de beraber çalışmıştı. 22 tramvay aracı, yedek parçaları, özel alet ve ekipmanı için yapılacak kredi anlaşması 'yeşil finansman' olmasıyla da dikkat çekecek. Yeşil finansman terimi; doğa dostu, çevreye faydalı veya daha az zararlı ürünleri içeren projelerin uygulanması için sağlanan finans türleri için kullanılıyor.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye ulaştı

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaştı. - İZMİR