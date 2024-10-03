İzmir'de 22 Elektrikli Tramvay Alımı İçin İhale Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de 22 Elektrikli Tramvay Alımı İçin İhale Düzenlendi

İzmir\'de 22 Elektrikli Tramvay Alımı İçin İhale Düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında kullanılmak üzere 22 elektrikli tramvay aracı alımı için ihale düzenledi. İhaleye iki firma katıldı ve yerli malı teklif eden istekli için yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak. Projeye finansman ise ING Almanya'dan sağlanacak.

03.10.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında kullanılmak üzere elektrikli tramvay aracı alımı için ihale düzenledi. 22 araçlık ihalede yüzde 60 yerlilik şartı arandı.

Kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi hem Çiğli hem de Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 22 elektrikli tramvay aracı alımı için ihaleye çıktı. Yüzde 60 yerlilik şartının arandığı ihalede yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

Biri yerli biri yabancı iki firma teklif verdi

Kültürpark 2 No'lu Hol'deki toplantı salonunda yapılan ve 22 elektrikli tramvay aracının yanı sıra yedek parça, özel alet ve ekipmanları içeren ihaleye iki firma katıldı. Çin merkezli firma CRRC Zhuzhou Locomotive Co. LTD 3 milyar 576 milyon 565 bin 513, Bozankaya Otomativ Makine İmalat İthalat ve İhracat AŞ 3 milyar 960 milyon liralık teklif verdi. Detaylı değerlendirme ihale komisyonu tarafından yapılarak karar verilecek. İhalenin sonlanmasının ardından, kazanan firma çalışmalara başlayacak. Sözleşmenin imzalanması sonrası, ilk iki araç 20 ay sonra teslim alınacak. Araçların tümü 26 ay içinde teslim edilmiş olacak. Yeni tramvay araçları ile birlikte üç hatta hizmet veren tramvay aracı sayısı 60'a çıkacak.

Finansman ING Almanya'dan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ICIEC (İslami Yatırım Sigortası ve İhracat Kredi Kuruluşu) garantisi altında ING Almanya ile yetkilendirme mektubu imzaladı. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir, ING Almanya ile Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi, Konak-Karşıyaka Tramvayı, Raylı Sistem Vagon Alımı, Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı Yapım İşi gibi projelerde de beraber çalışmıştı. 22 tramvay aracı, yedek parçaları, özel alet ve ekipmanı için yapılacak kredi anlaşması 'yeşil finansman' olmasıyla da dikkat çekecek. Yeşil finansman terimi; doğa dostu, çevreye faydalı veya daha az zararlı ürünleri içeren projelerin uygulanması için sağlanan finans türleri için kullanılıyor.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye ulaştı

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı, Karşıyaka, Almanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yerel, Çiğli, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 22 Elektrikli Tramvay Alımı İçin İhale Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:37:11. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 22 Elektrikli Tramvay Alımı İçin İhale Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement