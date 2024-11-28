İzmir'de 28 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi

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İzmir'de sahte içki operasyonu: 28 ton etil alkol ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 22 milyon lira olan 28 ton etil alkol ele geçirilirken 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Menemen ilçesinde bulunan bir depo ve imalathaneye polis ekipleri tarafından eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, adreste yapılan aramada, 28 bin litre etil alkol, 2 bin 600 bidon, 1070 taklit etiket, 35 plastik tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol doldurma makinesi ve 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.