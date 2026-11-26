(İZMİR) - İzmir'de DEVA Partisi, CHP, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Saadet Partisi temsilcileri, deprem gündemiyle bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan basın toplantısında il başkanları "Bizler, depremden sonra taziyeye giden il başkanları olmak istemiyoruz. Bizler depremden önce sorunları tespit eden, çözümleri takip eden il başkanları olarak bugün bir araya geldik." dedi. Siyasi partilerin İzmir il başkanları 30 ilçede yapı stoku envanterinin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır ve Saadet Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Ozan Gani Üsmen, İzmir'in sorunlarına ortak akılla çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi. Konak ilçesinde deprem gündemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından basın toplantısında siyasi parti temsilcileri, yerel ve merkezi yönetimlere çağrıda bulundu.

"DEPREMDEN SONRA TAZİYEYE GİDEN İL BAŞKANLARI OLMAK İSTEMİYORUZ"

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, siyasi görüşleri farklı olsa da kente karşı sorumluluklarının ortak olduğunu belirterek, "Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ancak yaşadığımız şehir, taşıdığımız sorumluluk ve vatandaşlarımıza karşı görevimiz ortaktır. Bizler, depremden sonra taziyeye giden il başkanları olmak istemiyoruz. Bizler depremden önce sorunları tespit eden, çözümleri takip eden il başkanları olarak bugün bir araya geldik. Bu birlikteliğin ilk gündem maddesini deprem olarak belirledik. Çünkü deprem, İzmir için bir ihtimalden ziyade bilimsel bir gerçektir. 30 Ekim 2020 depreminin üzerinden tam 6 yıl geçti. Bugün geldiğimiz noktada İzmir'imizde 30 ilçemizde maalesef sadece 3 ilçede yapı stoku envanter çalışması tamamlanmıştır. Bunlar da yaklaşık 1 milyon 300 bin yapı bulunan İzmir'de 118 bine tekabül etmektedir. 6 yılda sadece İzmir'in yüzde 8'inde yapı stoku envanter çalışması yapıldı. Bizler istiyoruz ki bir an önce 30 ilçede yapı stoku envanterinin tamamlanması gerekmektedir. Mikrobölgeleme dediğimiz zemin tarama çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Kentsel yenileme modeline bir an önce geçiş yapılması gerekmektedir. Merkezi-yerel koordinasyonla İzmir Deprem Master Planı'nın hızla tamamlanması gerekmektedir. Ve en önemlisi de İzmir'de bir an önce deprem toplanma alanlarının kişi başına düşen 1,5 metrekareden minimum 2,5-3 metrekareye çıkarılması gerekmektedir" dedi.

"759 TANE YAPIMIZ DEPREM OLMADAN DA SIKINTI YAŞAMA İHTİMALİ OLAN YAPILARDIR"

Kentteki riskli yapılara dikkati çeken Yılmaz, "İzmir'de, İzmir'in merkezinde 400 bin tane yapı bulunmaktadır. Bu 400 bin yapıda yaklaşık 4 bin tane riskli yapı bulunmaktadır. Bu 4 bin riskli yapının da 759'unun acil boşaltılması gereken, müdahale edilmesi gereken yapı sınıfında olduğunu da maalesef bildirmek zorundayız. 759 tane yapımız maalesef deprem olmadan da sıkıntı yaşama ihtimali olan yapılardır" diye konuştu.

ARIKAN: 27 İLÇEDE OTURANLAR OLARAK HİÇBİR FİKRİMİZ YOK

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, yapı stoku envanteri ve zemin tarama çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, "Bornova, Karşıyaka, Bayraklı haricinde hiçbir ilçemizde bina incelemesi yapılmamış. 6 yılın sonunda hiçbir fikrimiz yok diğer 27 ilçede oturanlar olarak. Ben mesela Buca'da oturuyorum. Böyle hiçbir çalışma yok. Mikrobölgeleme, yani zemin bozuk mu, iyi mi? Burada da sadece Bornova ilçesi yapılmış. 6 yılın sonunda, yani bu hızda devam ederse 60 yılın sonunda ancak ne olduğundan haberimiz olacak. Hepimizin, Allah korusun, yarın bu enkazdan anneni, babanı çıkarmak da zor, evladını çıkarmak da zor, enkazın altında kalmak hepsinden zor. Buraya acil el atılması lazım, müdahale edilmesi lazım" dedi.

ÇAKIR: TÜM SİYASİ PARTİLERİMİZİ DAVET EDİYORUM

Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, diğer siyasi partilere de birliktelik çağrısında bulunarak, "Değil 5 il başkanı, 50 il başkanı toplansak bu depremin meydana gelmesini engelleme şansımız yok. Ancak ortak akılla depremden önce alınması gereken kararlarla ilgili bir istişare halindeyiz. Bu birlik ve beraberliğimize tüm siyasi partilerimizi davet ediyorum. Bu bizim sorunumuz değil, İzmir'imizin sorunu, memleketimizin sorunu" ifadelerini kullandı.

ÜSMEN: DAHA ÇÖZÜM AŞAMASINDAN ÇOK UZAKTAYIZ

Saadet Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Ozan Gani Üsmen ise kentin sorunlarının çözümü için siyasi kaygılardan uzak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Burada bir birliktelik oluşturduktan sonra siyasetten uzak bir şekilde ilimize ve ülkemize hizmet etme kaygısı çok değerlidir. Gördüğümüz gibi envanter çalışması bile henüz daha yüzde 10 düzeyinde. Daha çözüm aşamasından çok uzaktayız. Bir yolun başındayız. İnşallah bu yolun sonunda daha iyi sonuçlara ulaşacağız" diye konuştu.

GÜMRÜKÇÜ: BİR İTTİFAK ÇALIŞMASI İÇİN BİR ARAYA GELMEDİK

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, toplantının siyasi bir ittifak amacı taşımadığını vurgulayarak, "Bugün burada biz beş siyasi partinin il başkanı, bir ittifak çalışması için, yerel ya da genel seçimlerde oy oranlarıyla ilgili bir matematik yapmak için bir araya gelmedik. Bir sonraki toplantıda bu harekete katılan il başkanı sayısı, parti temsilcisi sayısı artacaktır. Bu bir yurttaş sorumluluğudur. İzmir'de yaşayan her vatandaş gibi siyasi parti il başkanlarının da İzmir'in sorunlarıyla ilgili hem görüş beyan etmeye hem de bir yurttaş gibi depremle ilgili "Ne yapıyorsunuz, yetkililer?" diye sorma hakkı vardır. Bugün burada yurttaşlık hakkımızın gereğini yapıyoruz. 30 Ekim 2020'de İzmir'de bir deprem oldu. Yüzün üzerinde yurttaşımız canını kaybetti. Bundan dersler çıkarmadı Türkiye. Daha önceki depremlerden çıkarmadığı gibi. 6 Şubat 2023'te Hatay ve Maraş'ta daha büyük depremler oldu ve daha büyük can kayıpları yaşadık. Şimdi sanki o depremler bittikten sonra, yani 2023 yılı geçtikten sonra, 2024'te yerel yönetimler değiştikten sonra bizdeki hissiyat yeni yöneticilerin, yenilenen yöneticilerin bu sorunu gündemlerinden kaldırdığıyla ilgilidir" dedi.

"DEPREM HER AN OLABİLİR, HEPİMİZ O BİNALARIN ALTINDA KALABİLİRİZ"

Yerel ve genel iktidara deprem sorununu gündemlerine alma çağrısında bulunan Gümrükçü, "Biz siyasi partilerin il başkanları olarak, İzmirliler olarak yerel ve genel iktidarı deprem sorununu gündemlerine almaya davet ediyoruz. Aynı zamanda İzmir'de yaşayan insanları da, sivil toplum örgütlerini de, odaları da bu konuyu tartışmaya başlamaya davet ediyoruz. Deprem her an olabilir. Hepimiz o binaların altında kalabiliriz. Vakit geç olmadan İzmir'in bu konuda önlem alması gerekir. Bu siyaset üstü bir konudur. Bu bir yurttaşlık sorumluluğudur. Hayat meselesidir. Hatta Türkiye ölçeğinde baktığınızda bir devlet güvenlik sorununa dönüşebilir ölçekte büyük bir problemdir. Türkiye'de deprem bir numaralı sorundur. Bunu Türkiye'yi yönetenlerin, yereli ve geneli yönetenlerin gündemine acilen alması gerekir. Biz il başkanları olarak uyarı görevimizi yerine getiriyoruz" diye konuştu.

"KOOPERATİF SORUŞTURMALARI DEPREM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜ GÖLGELEMEMELİ"

Açıklamaların ardından il başkanları soruları da yanıtladı. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve devam eden kooperatif soruşturmalarına ilişkin CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Türkiye'de kentsel dönüşümün devlet eliyle, devletin kurumları eliyle yapılması gerektiğiyle ilgili bir algı var. Yerel yönetimler geçen dönem bir kooperatifler üzerinden konuya dahil olduğunda bu, hükümet partisi ve onun temsilcileri tarafından eleştirilmişti. Bugün halihazırda devam eden kooperatif soruşturmaları bir taraftan tabii ki bir hak arayışıdır. Arada bir yanlış varsa onu yapan mutlaka cezalandırılmalıdır. Fakat bu tartışmalar İzmir'de deprem sorununun çözülmesini gölgelememelidir. Ama kooperatif olsun, ama Dünya Bankası kredisi olsun, ama geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İzmir'de alınmış yüzde 20 parsel bazlı, yüzde 30 ada bazlı emsal artışı, bunun da yeniden gündeme alınması gereklidir. Hızlı bir şekilde bu konu nasıl çözülecekse ama kooperatif, ama TOKİ, ama başka bir yöntemle çözülmeli" dedi.

"İZMİR'DE DEPREME KARŞI KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMEK İSTİYORUZ"

Depreme karşı alınması gereken önlemler konusunda yerel ve merkezi yönetimlerin sorumluluklarına dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz çözüme kavuşturulmayan konuları dile getiriyoruz. İktidar partisi çözüme kavuşturmuyor. Yereldeki iktidar da keza bunlar beraber. Biz sorunları gündeme getiriyoruz ama bekleriz, kendileri de gelsinler, bununla ilgili varsa bilgilendirme yapsınlar. Başka çözümleri varsa da sunsunlar. Bizim çözümümüz burada. Biz bunları depremi beklemeden, ki depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olacağını biliyoruz, bunların bir an önce önlenmesi gerekiyor. Bu ülkede yıllarca deprem vergisi toplandı. Bu ülkede hala vergiler toplanıyor ama bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak İzmir'de depreme karşı kendimizi güvende hissetmek istiyoruz."