İzmir\'de 95. Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda ek seferler ve gece seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5-13 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta düzenlenecek 95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda sefer sayılarını artırdı ve gece ulaşımını uzattı. ESHOT, Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZBAN'da yapılan düzenlemelerle fuar ziyaretçilerinin Kültürpark'a ulaşımının kolaylaştırılması ve gece çıkışlarında yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı süresince toplu ulaşımda ek seferler devreye alınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım kuruluşları ESHOT, İzmir Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZBAN tarafından hazırlanan programla özellikle fuar çıkış saatlerinde ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor.

ESHOT'tan 88 hatta 371 ek servis

ESHOT, fuar süresince 88 otobüs hattında günlük toplam 371 ilave servis planladı. Kültürpark'a ulaşım sağlayan hatların yanı sıra Evka 3 Metro, Halkapınar, Gümrük, Fahrettin Altay, Konak, Lozan, Semt Garajı, Şirinyer, Üçyol Metro, Çiğli ve Egekent Aktarma Merkezleri ile Bostanlı İskelesi ve Alsancak Garı bağlantılı hatların son sefer saatleri uzatıldı. ESHOT hatlarını kullanacak yurttaşlar güncel hareket saatlerine ESHOT'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Metro ve tramvayda gece seferleri uzatıldı

İzmir Metro'da normalde 00.20 olan son sefer saati fuar süresince 01.20'ye uzatıldı. 00.20-01.20 arasında trenler 20 dakikada bir çalışacak.

Konak Tramvayı'nda da son sefer saati 01.20 olarak belirlendi. Hat, 16.30-01.00 arasında 6 dakikada bir, 01.00-01.20 arasında ise 10 dakikada bir sefer yapacak.

Karşıyaka Tramvayı'nda Alaybey-Flamingo arasında 00.20-01.20 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer düzenlenecek. Alaybey'den son sefer 02.20'de yapılacak. Ataşehir-Mavişehir ring hattında 00.20-01.20 arasında 18 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek. Çiğli Tramvayı'nda ise dış hat 00.20-01.20 arasında 20 dakikada bir, iç hat 34 dakikada bir çalışacak.

İZDENİZ'de gece yarısından sonra da sefer var

İZDENİZ, fuar süresince Karşıyaka-Alsancak hattında her gece 02.00'ye kadar ek seferler düzenleyecek.

Ek seferler hafta içi 21.20, hafta sonu ise 21.35'ten itibaren başlayacak. Gece yarısına kadar karşılıklı seferler ağırlıklı olarak 20-30 dakikalık aralıklarla gerçekleştirilecek.

Gece yarısından sonra Karşıyaka'dan 00.45 ve 01.45'te, Alsancak'tan ise 01.05 ve 02.05'te ek sefer yapılacak.

İZBAN'dan gece ek seferi

İZBAN da fuar boyunca gece ek sefer düzenleyecek. Alsancak'tan kuzey yönüne hareket edecek tren 01.35'te kalkacak; 01.45'te Halkapınar, 02.09'da Çiğli ve 02.30'da Menemen'de olacak.

Güney yönündeki tren de Alsancak'tan 01.35'te hareket edecek ve 02.15'te Cumaovası'na ulaşacak. İZDENİZ seferleri ve ulaşım programına ilişkin ayrıntılı bilgilere izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilecek.