İzmir'de 95. Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda ek seferler ve gece seferleri başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de 95. Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda ek seferler ve gece seferleri başlıyor

İzmir\'de 95. Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda ek seferler ve gece seferleri başlıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5-13 Eylül'deki 95. İzmir Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda sefer sayılarını artırdı ve gece ulaşımını uzattı. ESHOT, Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZBAN'da yapılan düzenlemelerle fuar ziyaretçilerinin Kültürpark'a ulaşımı kolaylaştırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5-13 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta düzenlenecek 95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda sefer sayılarını artırdı ve gece ulaşımını uzattı. ESHOT, Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZBAN'da yapılan düzenlemelerle fuar ziyaretçilerinin Kültürpark'a ulaşımının kolaylaştırılması ve gece çıkışlarında yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı süresince toplu ulaşımda ek seferler devreye alınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım kuruluşları ESHOT, İzmir Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZBAN tarafından hazırlanan programla özellikle fuar çıkış saatlerinde ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor.

ESHOT'tan 88 hatta 371 ek servis

ESHOT, fuar süresince 88 otobüs hattında günlük toplam 371 ilave servis planladı. Kültürpark'a ulaşım sağlayan hatların yanı sıra Evka 3 Metro, Halkapınar, Gümrük, Fahrettin Altay, Konak, Lozan, Semt Garajı, Şirinyer, Üçyol Metro, Çiğli ve Egekent Aktarma Merkezleri ile Bostanlı İskelesi ve Alsancak Garı bağlantılı hatların son sefer saatleri uzatıldı. ESHOT hatlarını kullanacak yurttaşlar güncel hareket saatlerine ESHOT'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Metro ve tramvayda gece seferleri uzatıldı

İzmir Metro'da normalde 00.20 olan son sefer saati fuar süresince 01.20'ye uzatıldı. 00.20-01.20 arasında trenler 20 dakikada bir çalışacak.

Konak Tramvayı'nda da son sefer saati 01.20 olarak belirlendi. Hat, 16.30-01.00 arasında 6 dakikada bir, 01.00-01.20 arasında ise 10 dakikada bir sefer yapacak.

Karşıyaka Tramvayı'nda Alaybey-Flamingo arasında 00.20-01.20 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer düzenlenecek. Alaybey'den son sefer 02.20'de yapılacak. Ataşehir-Mavişehir ring hattında 00.20-01.20 arasında 18 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek. Çiğli Tramvayı'nda ise dış hat 00.20-01.20 arasında 20 dakikada bir, iç hat 34 dakikada bir çalışacak.

İZDENİZ'de gece yarısından sonra da sefer var

İZDENİZ, fuar süresince Karşıyaka-Alsancak hattında her gece 02.00'ye kadar ek seferler düzenleyecek.

Ek seferler hafta içi 21.20, hafta sonu ise 21.35'ten itibaren başlayacak. Gece yarısına kadar karşılıklı seferler ağırlıklı olarak 20-30 dakikalık aralıklarla gerçekleştirilecek.

Gece yarısından sonra Karşıyaka'dan 00.45 ve 01.45'te, Alsancak'tan ise 01.05 ve 02.05'te ek sefer yapılacak.

İZBAN'dan gece ek seferi

İZBAN da fuar boyunca gece ek sefer düzenleyecek. Alsancak'tan kuzey yönüne hareket edecek tren 01.35'te kalkacak; 01.45'te Halkapınar, 02.09'da Çiğli ve 02.30'da Menemen'de olacak.

Güney yönündeki tren de Alsancak'tan 01.35'te hareket edecek ve 02.15'te Cumaovası'na ulaşacak. İZDENİZ seferleri ve ulaşım programına ilişkin ayrıntılı bilgilere izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Etkinlik, Güncel, Ulaşım, İZBAN, Eshot, Eylül, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 95. Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda ek seferler ve gece seferleri başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı Hesaplar değişebilir Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
İBB AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti
Marmara’da batan geminin sahibinden olay suçlama Marmara'da batan geminin sahibinden olay suçlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

10:12
Ünlü sunucu fena yakalandı Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
Ünlü sunucu fena yakalandı! Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
09:08
Trabzonspor’dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası
08:51
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran, Kuveyt’i füze ve İHA’larla vurdu
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu
08:16
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler gözaltında
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında
08:14
Kiev’de ortalık karıştı İstihbaratçılar birbirine ateş açtı
Kiev'de ortalık karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı
07:33
Ülkeyi sarsan skandal Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 10:26:52. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 95. Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda ek seferler ve gece seferleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement