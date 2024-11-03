İzmir'de Bal Kabaklı Pide Devrimi - Son Dakika
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İzmir'de Bal Kabaklı Pide Devrimi

İzmir\'de Bal Kabaklı Pide Devrimi

Pide ustası, bal kabaklı tahinli pidenin Dubai çikolatasına rakip olduğunu iddia etti.

03.11.2024 09:51
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İzmir'de bir restoranda çalışan pide ustasının yaptığı bal kabaklı tahinli pide beğenilerek tüketilirken, pide ustası yaptığı bu pidenin son zamanlarda büyük ilgi gören Dubai çikolatasına rakip olduğunu iddia etti.

İzmir'in Konak ilçesinde bir restoranda çalışan Aydın Karacasulu pide ustası Bayram Çelebi, geçtiğimiz aylarda tezgahta pide yaptığı esnada aklına gelen fikirle bir tarif uyguladı. Menüde yer alan tahinli pideyi, Karacasu'nun meşhur bal kabağı tatlısıyla pekiştiren usta, yaptığı tarifi önce kendisi denedi sonra da müşterilerine ikram ederek denetti. Gelen yorumlarda tarifin oldukça güzel olduğu geri dönüşünü alan usta, menüye bu tarifi de ekletti. Gelen müşterilerin bal kabaklı tahinli pideyi oldukça övmesi ile bu lezzet vatandaşlar arasında yayıldı.

Dubai çikolatasına rakip

Bal kabaklı tahinli pidenin mucidi olan pide ustası Bayram Çelebi, bu lezzetin son zamanlarda oldukça popüler olan Dubai çikolatasına rakip olduğunu söyledi. Çelebi, "Aydın'da kabak meşhur, tahinli meşhur. Karacasu'nun meşhur ürünleri bunlar. Biz de bunu birleştirdik burada ve ben icat ettim. Tezgahta tahinli pide yaparken aklıma geldi ve yaptım. İlk kez buradaki bir müşteriye ikram ettim ve çok beğendi. Menümüze koyduk ve müşteriler de oldukça beğeniyor. Şimdi en çok tercih edilen ürünlerimizin başında geliyor. Dubai çikolatasına bin basar. Dubai çikolatasına rakibiz ve oldukça iddialıyız. Hem daha ucuz, hem daha lezzetli ve sağlıklı" açıklamasında bulundu.

Gurmelerden tam not

Sosyal medya hesabından özellikle İzmir olmak üzere ülkenin tüm lezzetlerinin tanıtımını yapan gurmelerden Celaleddin Arpat da bu tarife tam not verdi. Arpat, "Ege Bölgesi'nde tahinli pideye çok aşinayız. Burada bir inovasyon yapılmış; özellikle dikkatimi çekti. Hem kendi sosyal medyam için çekmek istedim hem de gerçekten tadına bakmak istedim merak ettiğim için. Bu aslında bir taraftan bir inovasyon bir taraftan da çok bildiğimiz bir şey. Biz kabak tatlısını zaten üzerine tahin koyarak ceviz koyarak yeriz. Burada da aynı şekilde tahinli bir kabak tatlısı adapte edilmiş. Kabak tatlısı Aydın'dan geliyor. Aydın'ın kabak tatlısı meşhur. İkisi çok güzel olmuş, ben çok beğendim ve çok yakışmış. Pidenin üzerine, yemeğin üzerine çok keyifli bir tatlı olmuş" yorumunda bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Bal Kabaklı Pide Devrimi - Son Dakika

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