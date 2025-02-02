İzmir'de Bıçaklama: 1 Ölü, 1 Tutuklu - Son Dakika
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İzmir'de Bıçaklama: 1 Ölü, 1 Tutuklu

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Bornova'da arkadaşından bıçaklanan Mert Gazi Sönmez hastanede hayatını kaybederken, zanlı tutuklandı.

02.02.2025 20:09
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(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, cumartesi saat 02.30 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Bir çardakta alkol aldıkları iddia edilen Mert Gazi Sönmez (29) ile arkadaşı U.C.S. (28) arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.C.S, bıçakla Sönmez'i bacağından bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde durumunun ağır olduğu tespit edilen Sönmez, hastaneye kaldırdı. Atar damarının kesildiği belirlenen Sönmez, hayatını kaybetti.

Saklandığı ikamette suç aletiyle birlikte yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının Bayraklı ilçesinde bir ikamette saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheli suç aletiyle birlikte saklandığı ikamette yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.C.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Kayıtlarda, iki arkadaşın birlikte oturduğu sırada U.C.S'nin yanındaki bıçakla Sönmez'i bacağından bıçakladığı, ardından ikilinin kavga ettiği görülüyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Bornova, 3-sayfa, Yerel, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Bıçaklama: 1 Ölü, 1 Tutuklu - Son Dakika

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