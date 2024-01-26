EMD İzmir Şubesi, hayatını kaybeden gazetecileri anma programı düzenledi

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, "Bir Ömür Ekonomi Yazanlar" isimli programda, hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenledi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, hayatını kaybeden üyelerini unutmadı. "Bir Ömür Ekonomi Yazanlar" isimli program İzmir Hisarönü Camii önünde yapılırken, yaşamını yitiren EMD İzmir Şubesi üyeleri; Abdullah Bozkurt, Adnan Çağlayan, Aytaç Sefiloğlu, Barış Kudar, Cemil Çelik, Füsun Çağlar, Güler Özkan, Mehmet Çapman, Özden Alpdağ, Yaşar Sezginer ve Yener Özkesen meslektaşları tarafından anıldı.

Anma programında konuşan Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, anma töreninin 15'incisini düzenlediklerini belirtti. Demircan, "15 yıldır anma programını yapıyoruz. Üzücü tarafı her yıl andığımız insan sayısı artıyor. 4 meslektaşımızı anarak başladık, bu yıl 11 meslektaşımızı anar olduk. Hepsi bir ömür ekonomi yazan insanlar. Bazılarıyla geçmiş süreçte çalışma fırsatı bulduk. Hakikaten gazetecilik etiğine sadık kalarak, ahlakıyla yaptılar, hepsinin mekanları cennet olsun. Anılmayı hak ediyorlar" diye konuştu.

İzmir Ekonomi Basın Tarihi isimli bir kitap projeleri olduğunu ifade eden Demircan, "Bir süre üzerinde çalıştık, bir noktaya getirdik. Üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen süreçte tamamlamayı hedeflediğimiz kitap projesiyle, bu isimlerin sektöre katkılarını daha geniş biçimde aktarma imkanımız olacak" dedi.

"Bir Ömür Ekonomi Yazanlar" anma programına ayrıca; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, yaşamını yitiren gazetecilerin aileleri, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi üyeleri, gazeteciler ve basın danışmanları katıldı. - İZMİR