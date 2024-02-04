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İzmir'de Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Bisiklet Sürüşü - Son Dakika
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İzmir'de Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Bisiklet Sürüşü

İzmir\'de Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Bisiklet Sürüşü

İzmir'de, 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla 110 bisikletli bir grup pedal çevirdi. Bisikletliler Derneği Başkanı Mustafa Karakuş, bisikletlerle deprem zamanında bölgeye yardım götürdüklerini ve bugün de bir anma sürüşü yaparak deprem farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

04.02.2024 13:08
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İzmir'de 110 bisikletli, 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için pedal çevirdi.

6 Şubat'ta 11 ilde yıkıma sebep olan ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremin birinci yılında, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için İzmir'de 110 bisikletli pedal çevirdi. Karşıyaka Atatürk Annesi ve Kadın Hakları heykeli önünde toplanan ve aralarında daha önce deprem bölgesine giderek yardım faaliyetlerinde bulunan bisikletlilerin de olduğu grup, polis ekipleri eşliğinde Alsancak'a doğru yola çıktı.

Gönüllü ekiplerin deprem zamanı bisikletler ile bölgeye yardım götürdüğünü aktaran Bisikletliler Derneği Başkanı Mustafa Karakuş, "Bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü. Biz geçen sene bu depremde bisikletli gönüllü ekibimiz olarak yer almıştık. Hatay Defne'deki vatandaşların yanında olduk. Bisikletlerimizle destek götürdük. Bugün de bir anma sürüşü yapacağız. Amacımız depremin farkındalığını tekrar gündeme getirmek, yardımlaşmayı ve farkındalığı artırmak. Hatay'dan da arkadaşlarımız geldi. Oradaki deprem bölgesinde arkadaşlarımız var. Onlar da deprem bölgesinden son bilgileri bizimle paylaşacaklar. Gönüllü ekibimiz bisikletler ile depremde, pandemide ve diğer doğal afetlerde insanlara yardım ettiler. Tıbbi malzeme, ilaç, bebek maması, kan tahlili gibi hafif ama hızlı taşınması gereken malzemeleri bir yerden bir yere götürerek bu hizmeti yaptılar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Bisiklet Sürüşü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Bisiklet Sürüşü - Son Dakika
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