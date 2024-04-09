İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye emekçileriyle bayramlaştı

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İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye emekçileri ile bayramlaştı.

Vasıtalar Amirliği'nde düzenlenen bayramlaşmaya Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Meclis Üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları da katıldı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel, belediye çalışanlarına yaptığı konuşmada; "En son iftarımızı yaptığımız zaman demiştik ki; "Zaman geçecek, bayram gelecek ve bayramda biz yine bir arada olacağız. Hepinize ailelerinizle birlikte geçireceğiniz iyi bayramlar diliyorum. Yarınlarımız güzel olsun. Hep bir arada kardeşlik hukuku ile çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sengel, konuşmasının ardından belediye emekçileriyle bayramlaştı.