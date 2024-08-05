İzmir\'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç kızın ailesi suç duyurusunda bulundu

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(İZMİR) - İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in ailesi, aralarında görevde bulunan belediye başkanlarının olduğu 5 kişi hakkında suç duyursunda bulundu.

İzmir'de şiddetli yağış sırasında Konak ilçesi Alsancak Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinden karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak İnanç Öktamay ile birlikte hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında suç duyurusunda bulunulan isimler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, önceki dönem Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile İZSU eski Kanalizasyon Daire Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız yer alıyor.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, tarafından yapılan yazılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İzmir Konak Alsancak'ta yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu noktada kaçak elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay dosyasında; 42 kişi hakkında bilinçli taksirle adam öldürmeden iddianame düzenlenerek dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmiştir. Biz olayda olası kastla adam öldürme suçunun işlendiği iddiasındayız. Ayrıca; Özge Ceren Deniz'in ailesi olarak bizler, meydana gelen ölüm olayında, olayın meydana gelmesinde etkili olan ihmaller ve kusurlar silsilesi döneminde görev yapan, fakat haklarında soruşturma yapılmayan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Konak Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki Kanalizasyon Müdürü Onur Emrah Yıldız'ın da bu suçta sorumlulukları ve kusurları olduğuna inanıyoruz.

Bu sebeple de ismi geçen bu kişiler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunduk. Özge Ceren Deniz'in ölümünde kusuru ve ihmali bulunan tüm suçluların olası 'kastla adam öldürme' suçundan gereken cezayı almaları için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız."