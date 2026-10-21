İzmir'de Fashion Prime-9 fuarı açıldı, 47 firma ve 13 ülkeden katılımcı bekleniyor - Son Dakika
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İzmir'de Fashion Prime-9 fuarı açıldı, 47 firma ve 13 ülkeden katılımcı bekleniyor

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İzmir'de İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime-9 Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı açıldı. Açılışta konuşan Hakan Yıldız, SGK'ya göre sektörün 860 bin istihdam yarattığını, fuara 47 firmanın katıldığını ve 13 ülkeden katılımcı beklendiğini söyledi.

(İZMİR) - İzmir'de düzenlenen Fashion Prime-9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, tekstil ve hazır giyim sektörünün istihdam ve ihracat açısından önemine değindi. Yıldız, katma değerli üretimin ve yerli markaların geliştirilmesinin ekonomik katkıyı artıracağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen Fashion Prime-9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı açıldı. Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir'in fuarcılık alanındaki konumuna ve tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İSTİHDAMDA ÖNEMLİ PAYA SAHİP

Yıldız, "Sektörümüz SGK kayıtlarına göre 860 bin istihdam yaratmaktadır. Bunu yaklaşık sizlerin de bildiği değerli arkadaşlar, ki siz sektörün içinde olan insanlar çok daha iyi biliyorsunuz, ben değerli basına bilgi vermek istiyorum; bunun 350 bini esasen tekstil üretim sahasında. Bunun 510 bin gibi bir sayısı da hazır giyim ve konfeksiyon alanında istihdam edilmekte. Tabii bir gerçek var, o da bu sayının esasında çok daha yukarılarda olduğu gerçeği. Çünkü bir de sektörün kayıt ve kayıt dışı noktasında konuşmaktan çekinmememiz lazım. Bütün bunlarla baktığımız zaman esasında sektörümüzün ülkemizin ihracatında çok dinamik, çok lokomotif bir yeri olduğu gerçeği bu fuarlarla, bu fuara benzer etkinliklerle çok daha öne çıkmakta" dedi.

"Her zaman söylediğimiz bir şey var; şimdi normalde baktığımızda Türkiye genelinde kilogram başına ihracatın değeri 1.74 dolar. Ege Bölgesi hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı rakamına baktığınızda ise 21.70 dolar bir katkı görmekteyiz. Oysa gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe kilogram başına bu katkı 100 doları buluyor" diyen Yıldız, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yani katma değerli ürün ürettiğiniz zaman bunun ekonomiye geri dönüşü çok daha fazla ve çok daha doyurucu oluyor. Bu da kendi markalarınızı, özgün tasarımlarınızı oluşturmaktan geçiyor. Yani bugün Avrupa'da bildiğiniz birçok markanın esasında üreticisi Türkiye'dir. Oysa biz sektör olarak sizlere belediye olarak, yerel yönetimler olarak, merkezi hükümet olarak kendi markalarımızı oluşturacak bir düzenin katkısına dayanak olmamız lazım. Bu anlamda bu fuarı önemsiyoruz ve değerli buluyoruz. Değerli katılımcılar; Fashion Prime'la bu sene hedeflediğimiz noktada 47 firmamız fuarımıza eşlik ettiler. Başta İzmir olmak üzere İstanbul ve Bursa'dan değerli firmalarımız fuardalar. Hepsine hoş geldiniz, kentimize hoş geldiniz demek istiyorum. Yine bu fuarın sürdürülebilirlik kapsamında uluslararası anlamda profesyonel katılımcılarımız olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, İspanya'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan, İtalya'dan ve toplam 13 ülkeden de profesyonel katılımcılar bekliyoruz. Burada üreticilerimizle, tasarımcılarımızla, yeni ürünlerimizle profesyonel ziyaretçilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz.

"İZMİR'İN KAYBEDECEK ZAMANI KALMADI"

Bütün bu anlattıklarımız kapsamı içerisinde İzmir'in hak ettiği noktada fuarların merkezi olma noktasında bu yeni dönemde ortaya çıkan hem siyasi iklim, ki odalarımız da seçimlerini tamamladılar, artık İzmir'in kaybedecek bir zamanı kalmadı. İzmir bu anlamda odalarıyla birlikte, sivil toplum örgütleriyle birlikte, sektörün temsilcileriyle birlikte ve yerel yönetimler olarak, Büyükşehir olarak Sayın Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın başkanlığında, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde daha ekonomimizi büyütecek, sektörlerimize daha büyük destek verecek fuarlara ev sahipliği yapmak arzusunda olduğunu belirtmek isterim."

Kaynak: ANKA
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