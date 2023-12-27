İzmir\'de Filistin\'e destek basın açıklamasına polis müdahalesi

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İzmir'de 'Filistin'de İşgale Son' grubunun Filistin'e destek için düzenlediği basın açıklamasına polis müdahale etti, 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 'Filistin'de İşgale Son' grubu, 'İsrail ile tüm ilişkiler kesilsin' çağrısıyla Konak Meydanı'nda açıklama yapmak istedi. Polis, basın açıklamasına izin vermedi, müdahale sonucu 16 kişi gözaltına alındı. Aralarında Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) İl Sözcüsü Erkan Gökber'in de olduğu 16 kişinin, sağlık kontrolünün ardından Güvenlik Şube'ye götürüldüğü öğrenildi.