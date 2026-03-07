Fırst Lego League Ulusal Turnuvası İzmir'de Başladı

(İZMİR) - Bilim, teknoloji ve robotik alanında gençleri bir araya getiren FIRST LEGO League Ulusal Turnuvası, İzmir'de düzenlenen açılış töreniyle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğiyle Gaziemir'deki Fuar İzmir'de gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'nin 21 farklı şehrinden toplam 74 takım geliştirdikleri robot projeleriyle yarışıyor.

Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerden oluşan takımlar, turnuva kapsamında hazırladıkları robotları özel parkurda verilen görevleri yerine getirecek şekilde programlayarak jüri önünde performans sergiliyor. Katılımcı takımlar ayrıca hazırladıkları araştırma projelerini ve mühendislik çözümlerini de jüriye sunuyor.

Gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgisini artırmayı amaçlayan turnuvada öğrenciler; robot tasarımı, yazılım, problem çözme ve takım çalışması becerilerini ortaya koyuyor.

Fuar İzmir'de düzenlenen FIRST LEGO League Ulusal Turnuvası kapsamında iki gün boyunca robot yarışmaları, proje sunumları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.

Her yıl dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen FIRST LEGO League organizasyonu, öğrencilerin erken yaşta bilimsel düşünme, mühendislik yaklaşımı ve yenilikçi çözüm üretme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. İzmir'de gerçekleştirilen ulusal turnuvada da gençler teknoloji ve robotik alanındaki çalışmalarını sergileme fırsatı buluyor.

Demir: "Her yıl daha fazla çocuğa ulaşma hayaliyle çalışmaya devam edeceğiz"

Turnuvanın açılışında konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, "22 yıldır sizlerle birlikte büyüttüğümüz Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarıyla bugüne kadar 47 bini aşkın çocuk ve gençle bir araya geldik. Bugün ise hepimiz için bir kutlama günü. 8 farklı şehirde gerçekleşen 18 yerel turnuvanın ardından, hep birlikte bu büyük emeği kutlamak için buradayız" dedi.

Demir, bu sezon turnuvaya 501 takım ve 4 bin 500'ü aşkın çocuk ve gencin katıldığını belirterek, "Her yıl daha fazla çocuğa ulaşma hayaliyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğimizi bilmek bana büyük bir güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Cumalıoğlu: "Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu da konuşmasında, "Biz 10 yıldır bu turnuvaya ev sahipliği yapmaktan yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu alanda biz hep ticari, sanayi fuarları yapıyoruz ama hiçbiri bu kadar neşeli değil. Hiçbiri bu kadar bilim dolu değil. Hiçbiri bu kadar coşkulu değil. O yüzden önümüzdeki yıllarda burada sizlerle hep birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz önümüzdeki iki gün boyunca hepinize bol şans bol keyif dolu, bilim dolu, heyecan dolu tadını çıkaracağınız zamam diliyorum. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık" diye konuştu.